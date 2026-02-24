Lupa.cz  »  O jedno křeslo v Radě Českého rozhlasu se v Senátu utká sedm kandidátů

O jedno křeslo v Radě Českého rozhlasu se v Senátu utká sedm kandidátů

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Český rozhlas, ČRo Autor: Karel Choc, Internet Info

Volební komise Senátu posunula sedm z osmi navržených kandidátů do další fáze volby nového člena Rady Českého rozhlasu. Na své dnešní schůzi formálně vyřadila bývalého ředitele plzeňského rozhlasu Zdeňka Levého, jehož nominace nesplňovala zákonné parametry. 

Důvodem byla pochybení na straně navrhujících organizací. Syndikát západočeských novinářů nedisponoval oprávněním kandidáta navrhnout, jelikož od vzniku organizace do podání návrhu neuplynulo zákonem vyžadovaných deset let. Společnost Vogel Medien International zase doručila nominační dokumenty až po vypršení stanovené lhůty. 

Drobnou administrativní překážku musí ještě překonat novinář Miroslav Krupička a houslista Jaroslav Svěcený, u kterých volební komise postrádala úředně ověřenou kopii lustračního osvědčení. Zatím o něj mají jen zažádáno. K řádnému splnění podmínek volitelnosti musí oba uchazeči doručit chybějící listinu nejpozději čtyřiadvacet hodin před samotným zahájením volby. Ostatní zájemci doložili veškeré náležitosti včas a v pořádku.

Senátní volba navazuje na blížící se konec šestiletého funkčního období stávajícího radního Marka Pokorného, jemuž mandát vyprší 27. března. Horní komora Parlamentu uspořádá veřejné slyšení přípustných kandidátů 18. března. Do finále projde pouze trojice uchazečů, tedy přesně trojnásobek počtu obsazovaných míst.

Někdejší ředitel Radiožurnálu Miroslav Konvalia se paralelně účastní i výběru v Poslanecké sněmovně. V dolní komoře už minulý týden úspěšně absolvoval veřejné slyšení a postoupil do finálního hlasování, kde poslanci rozhodnou o doplnění dvou dlouhodobě neobsazených míst v rozhlasové radě.

Devítičlenná Rada Českého rozhlasu je personálně rozdělena mezi obě parlamentní komory. Zatímco Senát vybírá tři členy, Poslanecká sněmovna volí šest zástupců veřejnosti. 

Kandidát Navrhující organizace
Jitka Adamčíková Syndikát novinářů České republiky, z.s.
Michal Holeček Společnost Libri prohibiti
Jindřich Hovorka Dětský folklórní spolek JAVORNÍČEK BRNO, z.s.
Miroslav Konvalina CENTRUM VYSOČINA, o.p.s.
Miroslav Krupička Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava Krejčího
Marek Pokorný Hudební informační středisko, o.p.s.
Jaroslav Svěcený Portus Praha, z.ú.
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Problémy s lymfou trápí spíš ženy, projevuje se otoky

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

Nová PID Lítačka: jak bude vypadat?

Jak porodnice pomáhají, když dítě zemře?

Špionáž v Googlu a phishing na Signalu

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Bitcoin snadno koupíte i bez záznamu. Poradíme jak

Na dotace na zateplení zapomeňte. Nová vláda vykleští NZÚ

Výjimka z EET je nejmenším OSVČ k ničemu, hodí se ale podvodníkům

Stát dá svobodu důchodcům, které držel ve III. pilíři

Nejen daňové přiznání, OSVČ musí podat elektronicky přehledy

Začínající podnikatel: Základní termíny a marketing

Agentické nakupování mění pravidla e-commerce

Ke kuplířství nedocházelo, říká obžalovaný z kauzy Sex.cz

Analýza rozebrala moderování Jílkové v Máte slovo

Hackeři útočí přes e-mail, prahnou po přihlašovacích údajích

AI odhadne vaši osobnost z fotky a dokonce předpoví váš plat

Google Pixel 10a má plochý design a vylepšenou odolnost

Počet nových pracovních míst prudce klesá

AI se snaží promlouvat i do stavebnictví

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).