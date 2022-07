O2 TV představuje nový set-top box s AndroidTV, prodávat jej začne od srpna

Autor: O2

Krátce po upgradu svých set-top boxů na systém AndroidTV přichází O2 s novým modelem svého multimediálního zařízení. Oproti současnému hlavnímu modelu (SML-5442TW), uvedenému v roce 2018, nenabízí moc nového. Případný upgrade se tedy může vyplatit nejspíš jen uživatelům, kteří používají některý ze starších modelů.

O2 také v tiskové zprávě jako hlavní změnu uvádí to, že dálkové ovládání dodávané s novým přístrojem má nově podsvícení tlačítek.

"Je to sice drobnost, ale pro mnoho zákazníků to bude vyslyšení jejich přání. Ovladač sám rozpozná, že je tma, když ho pak kdokoli vezme do ruky, automaticky se rozsvítí. Takže i potmě – třeba během titulků – půjde snadno najít a stisknout správná tlačítka,“ uvádí ředitelka digitálních služeb a O2 TV Dana Tomášková.

Jinak jsou funkce obdobné jako u staršího modelu z roku 2018 (po upgradu na AndroidTV). Z hardwarových specifikací O2 na dotaz Lupy zatím zveřejnilo jen několik konkrétních informací. Nový přístroj je podle nich vybaven čipsetem (SoC) Amlogic S905X2 s čtyřjádrovým procesorem ARM Cortex-A53 o taktu 1,8 GHz, grafickým jádrem AMR Mali-G31 MP2, RAM o velikosti 2 GB a vestavěným úložištěm o velikosti 8 GB. Rozměry boxu jsou 100 × 100 × 23 mm.

Drobné změny k lepšímu by tedy mohl přinést hlavně novější SoC. Model S905X2 má oproti S905D ze staršího zařízení podporu HDMI 2.1 a HDR10+ či Dolby Vision. Podporuje také přehrávání 4K@75fps.

O2 TV začne nový set-top box prodávat od 1. srpna za stejnou cenu jako jeho předchůdce (4 140 Kč nebo 69 Kč měsíčně na splátky na pět let).

Jak nový set-top box O2 TV vypadá? Podívejte se: