Babiš znovu zaútočil na Seznam a Novinky, vyvolal tím reakci šéfredaktorů

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) v sobotu 28. března znovu využil své sociální sítě k ostré kritice serverů Seznam Zprávy a Novinky.cz. Označil je za „politicky aktivistická média“ a jejich práci za „otevřené tažení proti naší koaliční vládě“.
V neděli se proti premiérovým výpadům vůči médiím ohradilo více než dvacet šéfredaktorů a šéfredaktorek českých redakcí, útoky odsoudila také mezinárodní organizace Reportéři bez hranic (RSF).
Babiš v sobotním videu obvinil majitele společnosti Seznam.cz Iva Lukačoviče, že „evidentně používá svá média jako zbraň proti vládě s jediným cílem: útočit za každou cenu a k útoku použít i sebemenší maličkost či přešlap“. Redakce Seznam Zpráv, Novinek.cz i deníku Právo podle něj „lhaním, manipulacemi a zaujatostí“ přišly o důvěryhodnost.
Premiér ve videu rovněž zopakoval své tvrzení, že Lukačovič prostřednictvím kyperské společnosti ušetřil na srážkové dani zhruba 900 milionů korun. Kvůli tomu už čelí od začátku března žalobě od Seznamu, který opakovaně zdůrazňuje, že vždy měl sídlo v České republice a Lukačovič je českým daňovým rezidentem.
Babiš své výhrady dokladoval výčtem konkrétních titulků obou serverů z posledních měsíců. Kritizoval například články o rozpočtovém deficitu, o připravovaném zákonu o transparentnosti financování neziskových organizací nebo o personálních změnách ve státních institucích. Podle premiéra jde o snahu vykreslovat běžné vládní kroky jako „čistky či přebírání moci“ a šířit narativ o ohrožení demokracie.
Předseda vlády rovněž tvrdí, že „média pana Lukačoviče přišla s nástupem naší vlády o štědré penězovody ve výši desítek milionů korun z dob Fialovy vlády“. Seznam už dříve připomněl, že samo hnutí ANO v roce 2025 bylo stranou, která nakoupila nejvíce inzertního prostoru ze všech politických subjektů, a to jak v Seznamu, tak v dalších médiích.
Veřejný monitoring státem zadávané inzerce a jejího rozdělení mezi mediální domy má usnadnit chystaný zákon o mediálních službách, který reaguje na evropské nařízení EMFA. Je připravený, ale sněmovna se dosud nedostala ani k prvnímu čtení.
V závěru videa Babiš poznamenal, že podkladový text pro video napsal jeho blízký kolega, bývalý novinář deníku Právo. Ačkoliv ho nejmenoval, popis odpovídá Janu Rovenskému. Bývalý zástupce šéfredaktora deníku Právo v novinách pracoval patnáct let. Poté začal pracovat jako poradce předsedy hnutí ANO a psát analytické materiály pro spřízněný think-tank Institut pro politiku a společnost. Na stránkách Úřadu vlády je uveden jako poradce předsedy vlády pro média a komunikaci, jeho pozice je podle sdělení úřadu neplacená.
Na Babišovo video ještě v neděli reagoval šéfredaktor Seznam Zpráv Robert Čásenský. Ve svém komentáři označil premiérův postup za „laciný trik“ s cílem znevěrohodnit informace, které redakce přináší. „Nebudu se teď pouštět do rozboru účelových tvrzení Andreje Babiše na adresu Seznam.cz či jeho majitele Iva Lukačoviče. To je předmětem samostatné žaloby, kterou Seznam na premiéra podal a kterou jistě řádně posoudí příslušné instance. Podotknu jen, že kdybych měl za sebou takové triky s korunovými dluhopisy jako Andrej Babiš a jeho holding, tak bych o daních jiných lidí a firem raději do konce života mlčel,“ poznamenal Čásenský.
K samotné kritice novinářské práce redaktorů Seznamu uvedl: „Popisujeme věci a události takové, jaké jsou. Nepíšeme tak, jak by si jedna či druhá strana politického spektra přála.“ Ujistil, že majitel Ivo Lukačovič do obsahu redakce nijak nezasahuje, a podotkl, že všechny titulky citované premiérem v jeho videu odrážely realitu. Třeba článek „Babišův stát. Velký přehled, jak nová vláda ovládla důležité funkce v zemi“ je faktickým přehledem asi šedesáti personálních změn, které nový kabinet udělal za čtvrt roku své existence.
Čásenský zároveň připomněl, že právě Seznam Zprávy v minulosti poukázaly na problémy týkající se i předchozí vlády. Zmínil například pochybnou kampeličku, v níž měl prostředky bývalý premiér Petr Fiala, bitcoinovou kauzu nebo případ Dozimetr. „Důraz na fakta, odvahu, profesionalitu a otevřenost je pro redakci Seznam Zpráv klíčový. Zachováme si ho, ať na nás bude útočit kdokoli z jakékoli funkce. Nenecháme se zastrašit ani vmanévrovat do role politického protivníka. I kdyby nám předseda vlády věnoval každé víkendové vysílání po celý rok,“ uzavřel šéfredaktor.
Reagovali také šéfredaktoři Novinek a Práva. Ti ve svém společném komentáři napsali: „Vedle velké dávky demagogie a lží nabízí předseda vlády znepokojivý pohled do vlastního světa.“ Podobně jako Čásenský zdůraznili, že majitel do výběru témat ani formy zpracování nezasahuje. „To vše je jen a jen práce redakcí, takové jsou kompetence v Seznamu, tak fungují seriózní média. O zcela jiných postupech Andreje Babiše, když vlastnil vydavatelství Mafra, existuje řada svědectví,“ dodali Miroslav Benč a Petr Šabata.
V neděli vyšlo i společné prohlášení více než dvaceti šéfredaktorů předních českých médií. „Odmítáme útoky předsedy vlády na adresu Seznam Zpráv, Novinek, Práva i dalších médií. Svobodná a nezávislá média jsou nezbytnou součástí každé demokratické společnosti,“ uvádí text, který signatáři zakončili výzvou, aby premiér i další politici „respektovali svobodnou, nezávislou a kritickou žurnalistiku“.
Výzvu kromě šéfredaktorů Seznam Zpráv, Novinek a Práva podepsali mimo jiné Michal Kubal (šéfredaktor zpravodajství a publicistiky České televize), Radka Matesová Marková (ČTK), Radek Lain (Blesk), Erik Tabery (Respekt), Pavel Tomášek (Deník N), Julie Stejskalová (Český rozhlas) či Jaroslav Mašek (Hospodářské noviny).
Jednadvacet šéfredaktorek a šéfredaktorů sepsalo prohlášení k útokům premiéra Andreje Babiše na Seznam zprávy, Novinky a Právo. pic.twitter.com/MrnHSi8hhF— Erik Tabery (@etabery) March 29, 2026
Šéfredaktor Deníku a Deník.cz Roman Gallo zveřejnil svou separátní reakci. Připustil, že se novinářům ne vždy daří přistupovat ke své práci bez předsudků. Zároveň ale zdůraznil, že „tradiční média i přes všechny své nedostatky a chyby hrají zásadní pozitivní roli ve společnosti“. Za škodlivé označil, když veřejní činitelé útočí na novináře nebo odmítají pouštět vybrané žurnalisty na tiskové konference. „Patrná je snaha řady politiků omezit dopad tradičních médií na veřejnost. Chtějí s potenciálními voliči komunikovat napřímo. Říkat jim, co oni chtějí bez toho, aby jim k tomu novináři pokládali nepříjemné otázky, dávali výroky politiků do kontextu, připomínali, dřívější nesplněné sliby a změny názorů,“ napsal Gallo.
Babišovy útoky odsoudila také mezinárodní organizace Reportéři bez hranic (RSF), která je označila za „nepřijatelné pomlouvačné praktiky“.
Premiérův sobotní výstup není ojedinělý. Babiš na Seznam Zprávy, Novinky.cz a další média útočí opakovaně, a to na sociálních sítích, v rozhovorech pro jiná média i na půdě Poslanecké sněmovny. Společnost Seznam.cz na začátku března 2026 reagovala žalobou. Babiš tehdy sdělil, že si za svými vyjádřeními stojí.
V minulosti se musel omluvit novinářce Pavle Holcové za koláž s její fotkou, kterou publikoval na facebookovém profilu se slovy, že mu „přišla WhatsAppem“. Zatím nepravomocný rozsudek padl také ve sporu s Deníkem Referendum, který Babiše žaloval za jeho dehonestující výrok při sněmovních interpelacích v roce 2020. Soud konstatoval, že redakce má nárok na omluvu a odškodné 200 tisíc korun. Obojí by mělo zajistit Ministerstvo financí. (Tato role ministerstva jako žalované strany odpovědné za výroky představitelů státu je důsledkem právních bitev kolem výroků bývalého prezidenta Miloše Zemana – pozn. red.)
Česko v posledním žebříčku svobody médií organizace Reportéři bez hranic z května 2025 obsadilo desáté místo ze 180 zemí. RSF tehdy hodnotili kladně snahu tehdejší vlády o zvýšení televizních a rozhlasových poplatků, ale zároveň upozorňovali na přetrvávající politické tlaky a hrozby vůči novinářům.
