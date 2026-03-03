Lupa.cz  »  Seznam.cz žaluje premiéra Babiše kvůli opakovaným výrokům o krácení daní

Seznam.cz žaluje premiéra Babiše kvůli opakovaným výrokům o krácení daní

Filip Rožánek
Dnes
4 nové názory

Sdílet

Andrej Babiš Autor: Úřad vlády ČR
Andrej Babiš (ANO)

Společnost Seznam.cz podala žalobu na premiéra Andreje Babiše (ANO). Firma se tak brání proti jeho opakovaným veřejným tvrzením, že Seznam.cz a jeho zakladatel Ivo Lukačovič krátí daně v souvislosti s výplatou dividend. Babiš si za svými výroky stojí a tvrdí, že média vlastněná Lukačovičem o něm dlouhodobě lžou.

Žalobu potvrdila mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová ve vyjádření pro ČTK. Důvodem jsou podle ní sílící útoky na společnost a snaha o ochranu dobré pověsti firmy. „Pana Babiše jsme na konci roku vyzvali, aby svých útoků zanechal. To se bohužel nestalo, a proto žádáme o nápravu nestranný soud. Požadujeme smazání lživých příspěvků na jeho sociálních sítích, uložení zákazu dalšího šíření těchto nepravd a omluvu,“ uvedla Kapuciánová. Soudní spor považuje Seznam za krajní řešení, podle mluvčí se ale premiér dostal „za hranu slušnosti a konstruktivní kritiky“.

V podobném duchu se vyjádřila i správní rada Seznam.cz. Ve společném stanovisku na firemním blogu její členové konstatovali, že premiér „opakovaně veřejně šíří nepravdivá tvrzení“ o tom, že společnost krátí daně, a že dalšími výroky útočí na novináře redakcí Seznam Zprávy a Novinky.cz, jejichž obsah označuje za lživý a manipulativní. Správní rada rovněž upozornila, že Babiš veřejně vyzývá k bojkotu české internetové firmy.

Jádrem sporu je Babišovo tvrzení, které zaznělo ve videu z 18. listopadu 2025 a premiér je poté zopakoval mimo jiné na tiskové konferenci vlády 23. února 2026. Podle Babiše si Lukačovič vyplatil šest miliard korun na dividendách přes firmu na Kypru, a tím se vyhnul placení srážkové daně, která v Česku je 15 procent. Premiér tak vyčíslil údajný dluh na zhruba 900 milionů korun. Pro ČTK dnes připustil, že takový postup není nelegální. 

Seznam.cz každopádně tvrzení o daňovém dluhu odmítá. Podle správní rady společnost na daních nedluží a Ivo Lukačovič nedluží žádnou daň z vyplacených podílů na zisku ani žádnou jinou daň. „Andrej Babiš se buď neorientuje v daňových předpisech, nebo záměrně manipuluje veřejné mínění,“ zdůraznila správní rada.

Firma rovněž odmítla Babišovo opakované tvrzení, že sídlí na Kypru. Jak Seznam, tak redakce Seznam Zprávy a Novinky.cz vždy měly a mají sídlo v České republice a Lukačovič je českým daňovým rezidentem. „Seznam.cz jako ryze česká společnost patří v této zemi k největším plátcům daní,“ podotkla správní rada. Hospodářské noviny v polovině ledna napsaly, že Lukačovič v loňském roce převedl Seznam.cz z kyperské společnosti Helifreak Limited do švýcarského holdingu Masaryk Holding AG se sídlem v kantonu Zug. 

Podle premiéra také novináři Seznamu o současné vládě lžou a soustavně ji poškozují. Servery Seznam Zprávy a Novinky.cz označil za média, která bývalá vláda Petra Fialy (ODS) využívala pro šíření své kampaně, a Novinky.cz nazval „nejprolhanějším médiem“. „Naše média a novináři hlídají každou jednu vládu, kterou Česko má, mělo nebo bude mít. Úplně stejně nás zajímá Čapí hnízdo Andreje Babiše (ANO), závěrečný účet Fialovy vlády, kauzy Filipa Turka a všechny ostatní události, které hýbaly nebo hýbou českou – nejen politickou – scénou,“ reagovala správní rada Seznamu.

O záměru bránit se u soudu informoval Ivo Lukačovič už loni v listopadu. Výroky premiéra tehdy označil za součást diskreditační kampaně proti své osobě, společnosti Seznam a svobodným médiím. „Od svého vzniku Seznam odvedl na daních a poplatcích do rozpočtu ČR odhadem přes 40 miliard korun,“ připomněl tehdy majitel Seznamu.

Vstoupit do diskuse (4 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Google Pixel 10a má plochý design a vylepšenou odolnost

Analýza rozebrala moderování Jílkové v Máte slovo

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Kdy a jak podat přiznání, aby vám přeplatek vrátili co nejdřív?

Výjimka z EET je nejmenším OSVČ k ničemu, hodí se ale podvodníkům

Nový Computertrends 3/2026: Budoucnost Office, digitálního pracoviště a e‑shopů

EET není český výmysl. Zjistěte, kde za účtenku můžete vyhrát auto

Google uvádí Gemini 3.1 Pro a přidává působivé benchmarky

V čem se EET 2.0 liší od EET 1.0? Přinášíme velké srovnání

Stát se za data retention omluvil, ale údaje sbírá dál

Deset kroků pro maximální zabezpečení Google účtu

Sailfish OS na Sony Xperia 10 III: seznámení a instalace

AMD přichází se značkou Ryzen AI do segmentu stolních počítačů

V USA povolili terapii Optune i pro léčbu rakoviny slinivky

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

Pojišťovny zneužívají lenosti svých klientů. Ti za to platí

Nedostatek vitaminu D se projeví únavou i špatnou náladou

Český startup ukazuje, že na AI modelech lze vydělávat

10 důvodů, proč lidi nenakoupí na vašem e-shopu

Majetkové přiznání dalo ministrům současné vlády zabrat

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).