Lukačovič žene Babiše k soudu. Odmítá, že Seznam dluží státu na daních

Majitel společnosti Seznam.cz Ivo Lukačovič oznámil záměr bránit se soudní cestou proti výrokům předsedy hnutí ANO Andreje Babiše.
Spor vyvolalo Babišovo video na sociálních sítích, v němž politik obvinil majitele mediálního domu z neodvedení srážkové daně z dividend ve výši 900 milionů korun. Lukačovič tato tvrzení ve svém prohlášení z 20. listopadu 2025 kategoricky odmítl, označil je za lživá a uvedl, že on ani jeho firmy nedluží státu na daních žádné prostředky.
Andrej Babiš ve svém vyjádření reagoval na komentář redaktora Seznam Zpráv Jiřího Nádoby, který se týkal vymáhání dotací neoprávněně vyplacených holdingu Agrofert. Babiš konkrétně řekl: „Vážení spoluobčané, vůbec jim nevěřte. Víte, kdo vám dluží peníze? No právě Seznam Zprávy.“ Své tvrzení opřel o domněnku, že dividendy byly vyplaceny do zahraničí bez zdanění. „Jejich majitel Lukačovič si vyplatil 6 miliard dividend na Kypr a Seznam Zprávy nezaplatily pravděpodobně, údajně, srážkovou daň. Takže 6 miliard, a z toho 15 % je 900 milionů,“ prohlásil vítěz voleb s tím, že média spadající pod Seznam označil za „kyperskou partu“.
Ivo Lukačovič na tato slova reagoval s tím, že se jedná o součást diskreditační kampaně vedené proti jeho osobě a svobodným médiím, jejímž cílem je odvrátit pozornost od problémů samotného Andreje Babiše. „Je to jednoznačná lež. Ani já, ani společnost Seznam či jakákoli z firem, které vlastním, nedluží na daních ani korunu,“ uvedl Lukačovič. Zdůraznil rovněž ekonomický přínos své firmy pro státní rozpočet: „Seznam.cz jako ryze česká společnost patří v této zemi k největším plátcům daní. Od svého vzniku Seznam odvedl na daních a poplatcích do rozpočtu ČR odhadem přes 40 miliard korun.“
Celá záležitost bude mít právní dohru. Lukačovič avizoval, že je připraven nepravdivost Babišových výroků prokázat a bude požadovat omluvu i finanční kompenzaci. „Já osobně, a předpokládám, že i společnost Seznam.cz, se budeme proti těmto tvrzením bránit soudně, žádat omluvu a náhradu škody,“ konstatoval majitel Seznamu a dodal, že případnou vysouzenou částku věnuje na dobročinné účely.