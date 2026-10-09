Oblíbený český program na e-maily přichází v nové verzi. Je rychlejší, má AI a drží data v tajnosti

E-mailová aplikace eM Client od stejnojmenné české společnosti vychází v ostré jedenácté verzi. K dispozici je pro Windows, macOS a dále se rozvíjejí také verze pro Android a iOS. Aplikace lze získat zdarma, případně si pořídit placenou verzi s více funkcemi.
Nový eM Client 11 přináší hodně novinek. Aplikace má nativní podporu 64bitových procesorů ARM, takže jí můžete spustit třeba na Windows s Qualcommem či Nvidií RTX Spark. Aplikace je teď postavená na novém vykreslovacím jádru Chromium, což má zajistit svižnější chod a lepší vykreslování složitějších zpráv. Jako instalátor se nyní používá MSIX namísto MSI.
Do eM Clienta je teď integrována umělá inteligence. Lze používat asistenta s možností výběru preferovaného LLM modelu. Asistent pro psaní byl vylepšen. Zprávy lze shrnout pomocí AI. Ze zpráv lze vytvořit úkoly. Přibyla tlačítka pro rychlou odpověď s vygenerovaným textem. Součástí je i podpora Model Context Protocolu (MCP).
Novinkou je rovněž eM Sync: “Služba, která uživatelům umožňuje synchronizovat nastavení mezi zařízeními. Je nejen praktická, ale také bezpečná. Data samotná chrání koncové šifrování s principem zero-knowledge, což znamená, že žádnou z těchto informací nemůžeme přečíst, ani kdybychom chtěli.”
Dalších vylepšení je mnohem více, včetně kalendáře. Shrnutí všeho podstatného je na blogu společnosti.