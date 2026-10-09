Lupa.cz

Oblíbený český program na e-maily přichází v nové verzi. Je rychlejší, má AI a drží data v tajnosti

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

eM Client Autor: eM Client
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

E-mailová aplikace eM Client od stejnojmenné české společnosti vychází v ostré jedenácté verzi. K dispozici je pro Windows, macOS a dále se rozvíjejí také verze pro Android a iOS. Aplikace lze získat zdarma, případně si pořídit placenou verzi s více funkcemi.

Nový eM Client 11 přináší hodně novinek. Aplikace má nativní podporu 64bitových procesorů ARM, takže jí můžete spustit třeba na Windows s Qualcommem či Nvidií RTX Spark. Aplikace je teď postavená na novém vykreslovacím jádru Chromium, což má zajistit svižnější chod a lepší vykreslování složitějších zpráv. Jako instalátor se nyní používá MSIX namísto MSI.

Do eM Clienta je teď integrována umělá inteligence. Lze používat asistenta s možností výběru preferovaného LLM modelu. Asistent pro psaní byl vylepšen. Zprávy lze shrnout pomocí AI. Ze zpráv lze vytvořit úkoly. Přibyla tlačítka pro rychlou odpověď s vygenerovaným textem. Součástí je i podpora Model Context Protocolu (MCP).

Novinkou je rovněž eM Sync: “Služba, která uživatelům umožňuje synchronizovat nastavení mezi zařízeními. Je nejen praktická, ale také bezpečná. Data samotná chrání koncové šifrování s principem zero-knowledge, což znamená, že žádnou z těchto informací nemůžeme přečíst, ani kdybychom chtěli.”

Dalších vylepšení je mnohem více, včetně kalendáře. Shrnutí všeho podstatného je na blogu společnosti.

Nadšenec oprášil legendární český program z 90. let. Díky AI to zvládl sám a za krátkou dobu Přečtěte si také:

Nadšenec oprášil legendární český program z 90. let. Díky AI to zvládl sám a za krátkou dobu

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Dopadá na vás zdražování hardwaru a elektroniky kvůli cenám pamětí?

Zobraz výsledek


Velká mediální debata na CIF: Jak si média udrží mladé publikum?
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).