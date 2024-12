OK TV může obnovit vysílání, dostala novou licenci

Autor: OK TV

Hudebně-zábavná televize OK TV může obnovit vysílání, které musela na několik týdnů přerušit, když její bývalý generální ředitel vrátil původní licenci. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila stanici novou licenci, tentokrát o ni žádala společnost TV OK s.r.o.





Z tiskové zprávy vysílací rady vyplývá, že program se bude jmenovat stejně, shodná je také základní specifikace zahrnující hudbu, videoklipy a zábavní pořady. OK TV by se podle všeho měla brzy vrátit do celoplošné DVB-T2 sítě 24 firmy Digital Broadcasting.

OK TV se objevila v éteru letos v květnu, za projektem stojí Jana Kaiserová s manželem Arturem. Dosud byli známí především jako hudební producenti, třeba díky festivalu Votvírák.

Licence však nebyla napsaná na ně, ale na firmu, kde byl oficiálně většinovým majitelem Jan Hloch. V televizi měl funkci generálního ředitele. Jana Kaiserová na podzim Jana Hlocha odvolala a Hloch původní licenci vrátil s vysvětlením, že nemůže nést právní odpovědnost za televizi, kterou reálně nemůže řídit.

Majitelem nové licencované firmy TV OK s.r.o. je výhradně Jana Kaiserová. Předchozí vývoj kolem OK TV jsme popsali zde.