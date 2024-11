Celoplošná OK TV přestane vysílat, požádá o novou licenci

Autor: OK TV Moderátoři dopoledního vysílání OK Start Dominik Port, Radka Pavlovčinová a Dominika Potůčková

V noci na sobotu 16. listopadu přestane vysílat celoplošná stanice OK TV. Důvodem jsou spory uvnitř firmy, které vyvrcholily odvoláním generálního ředitele Jana Hlocha. Ten poté oznámil Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, že vrací terestrickou licenci.





Televize vysílá v DVB-T2 Multiplexu 24 firmy Digital Broadcasting. Zkušební vysílání zahájila 16. května letošního roku a na ostrý provoz přešla teprve na konci září. Divákům nabízí hudební pořady, rozhovory, původní zábavu i vybranou archivní produkci Československé televize.

Licence je napsaná na firmu OK Music Television s.r.o., podle obchodního rejstříku je jediným majitelem teď už bývalý šéf televize Jan Hloch. Provoz stanice má na starosti servisní společnost TV Mediální dům s.r.o., která patří Janě Kaiserové.

„Situace se má tak, že bohužel vysílání OK TV bude v noci na sobotu nejspíš na krátkou dobu přerušeno a ihned poté, co investoři, respektive noví držitelé licence od RRTV licenci na vysílání získají, bude vysílání obnoveno,“ potvrdila Lupě Jana Kaiserová.

Vrácení vysílací licence je jednostranný krok, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ho tedy podle zákona jen vezme na vědomí. Naopak žádost o novou licenci musí posoudit a o udělení koncese rozhodne na některém z pravidelných zasedání. Nejbližší bude 19. a 20. listopadu, ještě ve čtvrtek odpoledne však v seznamu žadatelů o licenci žádný projekt „nové“ OK TV nebyl.

Moderátoři pořadů OK TV na jarní tiskové konferenci ke spuštění stanice. Televize sídlí v budově bývalé banky na pražském Žižkově, kde vzniklo několik studií. Autor: Filip Rožánek

„Překážkou v plynulém navázání, pokračování vysílání, jsou nutné administrativní kroky a úkony, které je nutné projít a splnit. Nicméně na všem se usilovně pracuje!“ ujišťuje Jana Kaiserová. „Kroky Jana Hlocha, který byl odvolán z postu generálního ředitele OK TV z opravdu velmi vážných důvodů, pro zcela neakceptovatelné chování a přístup jeho osoby k mnoha pracovníkům televize, je pouhým ubohým aktem msty,“ dodala.

Zákon 231/2001 Sb.: § 24Platnost licence zaniká… f) dnem, ke kterému provozovatel vysílání s licencí požádal o ukončení vysílání.

Bývalý ředitel Jan Hloch vysvětlil serveru Mediaguru vrácení licence tím, že v aktuální situaci nemá ani formální, natož exekutivní možnost vysílání kontrolovat a řídit, ačkoliv za něj ze zákona nese plnou odpovědnost. „Tato situace je jednoduše neudržitelná,“ dodal.

„Jen pro upřesnění: Jan Hloch nikdy nebyl jediným vlastníkem OK TV, jak někde prohlašoval. Dokonce nikdy nebyl držitelem ochranné známky OK TV. Věříme, že se situaci co nejdříve, v řádu dnů či kratších týdnů, podaří stabilizovat a vysílání bude obnoveno,“ slibuje Jana Kaiserová. Ochrannou známku s názvem a logem stanice vlastní podle databáze Úřadu průmyslového vlastnictví právě ona.

Televize zkusila svou vlastnickou strukturu upravit už na jaře, kdy chtěla většinový podíl v držiteli licence převést na firmu Jany Kaiserové. Server Médiář však upozornil, že takové změny zákon do dvou let od získání licence zakazuje. Poté se údaje v obchodním rejstříku vrátily do původní podoby.