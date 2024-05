Aleš Cibulka a ti další. Co potřebujete vědět o OK TV, která jde za pár dnů do éteru

Bývalé bankovní kanceláře na pražském Žižkově se během půl roku změnily na sídlo nové celoplošné televize. Stanice OK TV má k dispozici celkem čtyři studia. Plánuje laskavé vysílání s hudbou, zábavou, známými osobnostmi a nekonfliktními pořady.

Nový program zahájí vysílání ve čtvrtek 16. května 2024 odpoledne. Úplně prvním pořadem bude Hitparáda s moderátorkou Radkou Pavlovčinovou. Stanice bude mít celoplošné pokrytí díky DVB-T2 Multiplexu 24, ve kterém jsou například také programy televize Nova.

V terestrické síti bude ve standardním rozlišení. HD kvalitu nabídnou jen placené platformy, zařazení stanice už potvrdila služba SledováníTV. S dalšími operátory probíhají jednání. „Měli bychom být ve všech dostupných platformách,“ potvrdil Jiří Balvín, který v projektu figuruje jako poradce. Naznačil však, že satelitní distribuce je pro tuto stanici zatím příliš drahá.

Pokrytí signálem DVB-T2 Multiplexu 24 Autor: Digital Broadcasting

Televize by ve střednědobém horizontu chtěla dosáhnout 2% podílu na trhu. Svou cílovou skupinu popisuje jako diváky starší 35 let. Žít bude z prodeje reklamního času, obchodovat s ním bude sama i přes zprostředkující agentury. „Našemu týmu se podařilo prodat podstatnou část reklamního času ještě před zahájením vysílání,“ chlubil se obchodní a programový ředitel televize Artur Kaiser.





Diváky by měli u vysílání udržet mimo jiné animovaní maskoti, rodina Rybičkových, u kterých se na obrazovce objeví soutěžní QR kódy. „Uvádíme na trh zajímavý model obchodní formy nabízení reklamního času našim partnerům propojený se soutěžením pro diváky. Formou speciálních QR kódů, které si lidé naskenují, si mohou přijít na zajímavé odměny, tedy ceny. A co je důležité: každý člověk, který naskenuje QR kód, vyhrává. Bez jakékoli registrace nebo nutného instalování aplikace,“ dodal Artur Kaiser.

Manažerský tým OK TV, zleva stage designer Martin Hruška, poradce generálního ředitele Jiří Balvín, manželé Kaiserovi a PR manažer stanice René Kekely. Generální ředitel na tiskové konferenci z rodinných důvodů chyběl. Autor: Filip Rožánek

Většinovým vlastníkem projektu OK TV je jeho manželka Jana Kaiserová, která ovládá 70 % provozující společnosti. Zbylých 30 % připadá na generálního ředitele Jana Hlocha. „Moje hlavní mediální dráha je úzce spojená se sportem. Začínal jsem jako komentátor atletiky na stanici Eurosport,“ představil se novinářům po telefonu. Spolupracoval také s rádii, komentoval tenisové grandslamy a další sportovní utkání. Manažeři popsali OK TV jako „ryze českou soukromou televizi bez dotací a zahraničního kapitálu“.

Programové schéma

Každý všední den od 8.30 do 12.00 bude živě vysílaný moderovaný blok OK Start. Provázet jím budou tři dvojice: Radka Pavlovčinová a Dominik Port, Bára Mottlová a Vojta Sklenář a Veronika Lálová s Tomášem Löblem. Přivítají různé zpěváky, herce, sportovce nebo odborníky. Součástí bude vaření Chutně s Betty a Vojtou s partnerskou dvojicí Betty a Vojtou Urbanovými.

Připravena je vědomostní soutěž Jeden na jednoho s moderátorem Petrem Šiškou, kde diváci mohou získat až 100 tisíc Kč. V další soutěži Co Čech, to profesor zastavuje René Kekely na ulici kolemjdoucí, kterých se ptá na různé otázky. Za každou správnou odpověď dostávají stokorunu, celkově mohou dostat 1000 Kč.

René Kekely také bude mít na OK TV svou talk show Face to Face, která dosud byla jen na internetu. Pro televizi zároveň pracuje jako její PR manažer.





Moderátoři pořadů OK TV na tiskové konferenci ke spuštění stanice Autor: Filip Rožánek

Na hudbu se zaměří Kartotéka Martina Hrdinky, Fesťák s Genny Ciatti, Hitparáda s Radkou Pavlovčinovou a živě vysílaná Andělská noc. Ta bude na programu každou středu, na obrazovky se s ní vrací moderátor Pavel Anděl.

Zpěvačka Šárka Vaňková provede diváky světem cirkusů a varieté ve speciálním pořadu Hvězdy manéže. Šárka Vaňková se také bude střídat s Klárou Šedovou a Dominikem Portem při moderování večerních zpráv ze showbyznysu VIP koktejl.

S herečkou a moderátorkou Alicí Bendovou, její sestrou Andreou a jejich hvězdnými hosty mohou diváci OK TV několikrát do týdne vařit i péct v podvečerním pořadu S Alicí v kuchyni.

Eva Decastelo a Bára Mottlová si budou s hosty povídat o tématech, která „zajímají (nejen) ženy“ v talk show Holky na tahu. Známé osobnosti přivítá i Aleš Cibulka, který pro OK TV natáčí talk show Sejdeme se u Cibulky. Lehce nekorektní a sarkastický humor a někdy i smrtelně (ne)vážná témata slibuje Talk show Miloše Knora.

Sportovní osobnosti přijdou do pořadu Naplno s Veronikou Lálovou. Moderátor a zpěvák Tomáš Löbl si v pořadu Káraoke pozve do auta kolegy z branže, kteří po cestě prozradí, co chystají, a také si s nimi zazpívá.

Pro děti bude v programu velký soutěžní pořad Škola hrou s dětskými moderátory Valentýnou Bečkovou a Jakubem Jenčíkem. Postaví se v něm proti sobě děti ze základních škol a dospělí z řad známých osobností.

Lešek Wronka s dcerou Magdalénou představí příběhy Tety Květy pro ty nejmenší a břichomluvec Zdeněk Polach a jeho někdy až prostořeká loutka Matýsek pobaví malé i velké v dětské show Zdeněk a Matýsek.

Kromě vlastní tvorby bude OK TV spoléhat také na nakoupené pořady. Od České televize například pořídila licenci na uvedení seriálu Byli jednou dva písaři. V komedii z roku 1973 účinkují Jiří Sovák a Miroslav Horníček.





Studio připravené na pořad Hitparáda. V budově původně sídlila banka, přestavba na studia zabrala půl roku. Autor: Filip Rožánek

Hlavně žádná politika ani krimi

Zástupci televize opakovaně zdůrazňovali, že program má být laskavý, bez politiky, zpráv a kriminálek. „Nechceme lidem přinášet negativní zprávy, kterých je všude dost. Našim divákům chceme dát možnost se pobavit a zasoutěžit si. A to přímo ve studiu v některém z našich pořadů, stejně jako doma u obrazovek. Podařilo se nám totiž vybudovat unikátní model odměňování věrného diváka a v podstatě jej přilákat k tomu, aby se na naši stanici díval, protože se mu to zkrátka vyplatí,“ tvrdí generální ředitel OK TV Jan Hloch.

Původní záměr byl, že vznikne čistě hudební televize. Nakonec se ale tvůrčí tým rozhodl přidat další formáty. „Chceme oslovovat širokou škálu publika, nicméně naším typickým divákem, především v dopoledním čase, jsou primárně ženy. S posunem vysílacího času se pak publikum promění a televize se stává zajímavou pro celou rodinu, a to včetně dětí. Především o víkendech, kdy přináší vlastní tvorbu pro nejmenší,“ doplnil generální ředitel. Staničními hlasy jsou Miriam Chytilová a Michal Holán.

V těchto kulisách se bude vysílat pořad Pavla Anděla Autor: Filip Rožánek

Multifunkční studia pro televizi připravil stage designer Martin Hruška, který se podílel na mnoha televizních, kulturních a sportovních projektech v Česku i v zahraničí. „Jestli jsem na něco opravdu hrdý, pak na to, že reálná podoba studií se přesně shoduje s mými původními návrhy a vizualizacemi. Zvláště pak proto, že stavba čtyř studií A, B, C, D se podařila zrealizovat za necelých šest měsíců,“ zdůraznil.

Představení OK TV: