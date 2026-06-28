Okamura přirovnal zpravodajku ČT k nacistům, televize se ohradila

Česká televize v neděli odmítla způsob, jakým s její zahraniční zpravodajkou Helenou Truchlou jednal předseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Za zcela nepřijatelné označilo tiskové oddělení televize zejména to, že politik novinářku v rámci odpovědí na její otázky přirovnal k nacistům.
„Osobní útoky, ironické poznámky a zejména přirovnání profesionální novinářky k nacistům považujeme za zcela nepřijatelné,“ uvedla ČT ve stanovisku s tím, že Truchlá vedla rozhovor věcně a ohradila se až ve chvíli, kdy debata vygradovala k urážkám. Od třetího nejvyššího ústavního činitele země televize očekává respekt k novinářské práci a upozornila, že slovní útoky na novináře míří i na svobodu médií a na právo veřejnosti na nezávislé informace.
Spor vznikl při rozhovoru, který Truchlá s Okamurou natočila při jeho návštěvě v Berlíně. Předseda Sněmovny tam v pátek vystoupil na konferenci, již ve Spolkovém sněmu uspořádala Alternativa pro Německo (AfD). Záznam rozhovoru pak Okamura sám zveřejnil na sociálních sítích a doprovodil ho posměšným komentářem na adresu veřejnoprávní televize. „Dal jsem ČT ochutnat jejich vlastní polívčičku na konferenci AfD v Berlíně. A zase utekli,“ napsal a připojil otázku „Chcete tohle platit?“, kterou narážel na rušení televizních poplatků.
K vyhrocení došlo poté, co se Truchlá opakovaně ptala, zda Okamuru neznepokojuje spojenectví se stranou, jejíž členové se v soukromí hlásí k nacistické symbolice. Okamura odmítl princip kolektivní viny a místo odpovědi vypočetl korupční kauzy českých opozičních stran. „Já odsuzuju kolektivní vinu, kterou vy v České televizi evidentně máte rádi. To dělali nacisti, paní redaktorko, kolektivní vina vůči Židům,“ prohlásil. Truchlá se ohradila, ať ji nepřirovnává k nacistům, načež rozhovor ukončila. Okamura ji následně natáčel, jak odchází, a její odchod komentoval jako důkaz toho, jak podle něj veřejnoprávní televize pracuje.
Truchlá se Okamury ptala na opakované kontroverze kolem AfD, například skandál s hajlujícím poslancem, a na postoj části strany k Benešovým dekretům, jejichž zrušení někteří členové AfD prosazují. Okamura odsoudil „jakékoliv adorování nacismu a fašismu“ a připomněl, že jeho dědeček byl za války vězněn a mučen nacisty. Otázky mířené na AfD ale soustavně převáděl na domácí politiku. Tvrdil, že zpochybňování Benešových dekretů předvádí česká opozice tím, že podpořila sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu, zatímco vládní koalice otevření dekretů vylučuje.
Celostátní AfD podle něj zrušení dekretů ve svém programu neprosazuje a on sám prý zaslal vedení strany dopis se stanoviskem české vlády a téma probral i s europoslancem AfD Petrem Bystroněm. Odkázal také na zakládající deklaraci evropské frakce, dnes přejmenované na Patrioty, do níž podle svých slov prosadil větu, že se její členové nebudou vracet do minulosti.