Okamura: Regionální vysílání a frekvence jsou technikálie, nám šlo o zrušení poplatků

Ve vládním návrhu zákona o médiích veřejné služby zcela chybí regionální vysílání nebo dosavadní garance kmitočtů pro DVB-T2 a DAB+. Předseda Poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura to v rozhovoru pro Radiožurnál označil za technikálie, o kterých lze diskutovat.
Moderátor Tomáš Pancíř se politika ptal, proč návrh jde nad rámec předvolebního slibu o zrušení poplatků a obsahuje razantní změny. Okamura však opětovně odkazoval na ministra kultury Oto Klempíře. „Pro nás jako SPD bylo důležité úplné zrušení koncesionářských poplatků. To je to, co jsme prioritně prosazovali, a o to nám šlo především,“ zopakoval Okamura několikrát v průběhu rozhovoru.
Na přímou otázku, zda by mu vadilo, kdyby na základě zákona skončilo nebo bylo výrazně omezeno regionální vysílání, Okamura odpověděl obecně: „Voličům SPD jde o to, aby se zrušily koncesionářské poplatky.“ Regionální studia i vysílací frekvence označil za „technikálie“, u kterých je debata otevřená. „Nemáme důvod je měnit, ale pakliže zazní nějaké odborné a relevantní připomínky, tak není proč bychom měli dogmaticky trvat na technických detailech,“ připustil.
Okamura také hájil rozhodnutí převést financování pod státní rozpočet. Na otázku, zda by 7,8 miliardy korun nešlo využít lépe, například na důchody, reagoval: „Majitelé této země jsou voliči, nikoliv Tomio Okamura ani Český rozhlas. A voliči mají takový pocit, že už poplatky platit nechtějí.“ Zdroje na financování médií podle něj vláda najde v rámci sestavení rozpočtu na příští rok, mimo jiné díky úsporám na státní správě a lepšímu výběru daní.