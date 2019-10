 »  Ondřej Fryc rozšiřuje stáj. Pořídil si podíl v projektu sdílených kol Rekola

Jan Beránek

Fond Ondřeje Fryce Spread Capital hlásí další zářez. Po technologických startupech typu Apifier nebo Smartsupp si teď vyhlédl společensky prospěšnou službu Rekola. Ta funguje už tři roky a zkouší proklestit cestu sdílené ekonomice.

Startup vsadil spíš na organický chaos, kdy uživatelé mohou nechat kolo kdekoliv po městě a nemusí hledat připravené stojany. Kola si pak odemykají zájemci prostřednictvím aplikace.

„Rekola jsou pro nás ideální investicí. Je to inovativní produkt a skvělý tým,“ tvrdí Ondřej Fryc, který do růžových kol aktuálně nasypal řádově miliony korun za minoritní podíl. Detaily ale smlouva mezi oběma partnery zakazuje prozradit.

Fryc, podle svých slov, nechce zasahovat do chodu projektu. „Pokud ale budou potřebovat s něčím pomoci, tak jsme samozřejmě připraveni. Už jsme k tomu postavili v rámci Spread Capital speciální týmy, které by byly našim startupům k dispozici,“ dodává Fryc.



Zdroj: Merk.cz Vlastnická struktura Rekola Bikesharing s.r.o.

Peníze by měla Rekola využít na nákup stovek nových kol, do vývoje sledování přes GPS a dalších inovací. „Připravujeme vlastní technologii, která by GPS v kole dobíjela přímo z předního kola,“ tvrdí spolumajitel firmy Vít Ježek.

Rekola se zapojují i do rozjezdu chytrých měst a svá data sdílí i s radnicemi. A to nejen v Brně, ale i v Olomouci nebo v Praze. S nástupem GPS pak půjde ještě o přesnější informace.

Jen letos zaznamenal systém startupu 95 tisíc výpůjček. V březnu by se tak měla růžová kola objevit v pěti městech, kromě Prahy a Brna i třeba v Olomouci, Českých Budějovicích nebo Teplicích. Do oběhu by mělo být vypuštěno 750 sdílených bicyklů.