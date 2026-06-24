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Oneplay přidává podcasty, upravuje zadávání PINu a rozšiřuje sportovní statistiky

Filip Rožánek
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Sekce Podcasty na Oneplay Autor: Filip Rožánek, Internet Info
Sekce Podcasty na Oneplay
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Služba Oneplay začala nabízet také podcasty. Jejich zavedení patří mezi červnové aktualizace platformy. Upraveno bylo také zadávání rodičovského PINu při automatickém přehrávání pořadů a k závodům Formule 1 přibyly podrobnější statistiky.

Podcasty jsou v sekci Zprávy, která je dostupná z hlavní stránky. Pokud si je uživatel spustí v mobilní aplikaci Oneplay, budou se přehrávat i při zamčené obrazovce telefonu (například jako na Spotify).

V nabídce jsou zatím podcasty Rozstřel, Odkryto.cz: Tajná složka, Money Maker, Klub rváčů, Kontakt tam byl a Růžička & Vořechovský. Kromě speciální sekce se objevují také mezi ostatními pořady v příslušných žánrových kategoriích (například v kategorii Publicistika).

Další změna se týká zadávání PINu u obsahu s věkovým omezením. Oneplay už ho nebude při automatickém přehrávání vyžadovat znovu, pokud následující pořad nemá vyšší úroveň omezení. Pokud uživatel zadal PIN například pro obsah označený 12+, nebude ho muset opakovat u dalšího pořadu se stejnou nebo nižší úrovní omezení. Při přechodu na obsah 15+ ale ověření zůstane.

Platforma zároveň rozšiřuje sportovní servis u Formule 1. Do přehrávače a detailu soutěže přidává podrobné statistiky. Podobný servis znají diváci NHL, Chance ligy a Tipsport extraligy.

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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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