Operátor Quantcom kupuje VIVO2QC, posiluje pozici na jižní Moravě

Telekomunikační operátor Quantcom dokončil akvizici společnosti VIVO2QC, která vznikla po rozdělení firmy VIVO CONNECTION. Cílem transakce je posílit výstavbu vlastní optické infrastruktury a rozšířit působnost skupiny v průmyslových a rozvojových oblastech jižně a jihovýchodně od Brna.
Akvizice zapadá do dlouhodobé strategie Quantcomu, který patří mezi čtveřici největších vlastníků optických sítí v Česku. Společnost se zaměřuje na datové a ICT služby pro firemní klientelu. Menší zákazníky má na starost její dceřiná firma Pe3ny Net.
„Plná integrace VIVO do skupiny Quantcom proběhne během letošního roku,“ dodala marketingová manažerka Eva Sivková.
Quantcom v posledních letech aktivně investuje do rozšiřování své infrastruktury i prostřednictvím akvizic menších regionálních poskytovatelů. Firma, dříve známá jako Dial Telecom, provozuje páteřní síť napříč Českem, na niž navazují optické metropolitní sítě ve většině krajských měst.