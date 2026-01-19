Lupa.cz  »  Operátor Quantcom kupuje VIVO2QC, posiluje pozici na jižní Moravě

Operátor Quantcom kupuje VIVO2QC, posiluje pozici na jižní Moravě

Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Síť - internet Autor: Quantcom s využitím ChatGPT

Telekomunikační operátor Quantcom dokončil akvizici společnosti VIVO2QC, která vznikla po rozdělení firmy VIVO CONNECTION. Cílem transakce je posílit výstavbu vlastní optické infrastruktury a rozšířit působnost skupiny v průmyslových a rozvojových oblastech jižně a jihovýchodně od Brna.

Akvizice zapadá do dlouhodobé strategie Quantcomu, který patří mezi čtveřici největších vlastníků optických sítí v Česku. Společnost se zaměřuje na datové a ICT služby pro firemní klientelu. Menší zákazníky má na starost její dceřiná firma Pe3ny Net. 

„Plná integrace VIVO do skupiny Quantcom proběhne během letošního roku,“ dodala marketingová manažerka Eva Sivková.

Quantcom v posledních letech aktivně investuje do rozšiřování své infrastruktury i prostřednictvím akvizic menších regionálních poskytovatelů. Firma, dříve známá jako Dial Telecom, provozuje páteřní síť napříč Českem, na niž navazují optické metropolitní sítě ve většině krajských měst.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Redakce

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Rozčilují vás AI Overview ve výsledcích vyhledávače Google? Tady je návod, jak se jich zbavit

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Nebezpečná bluetoothová sluchátka umožňují odposlech

Deepfake videa: Kde končí kreativita a začíná manipulace?

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Jaké benefity nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2026?

Právní realita generativní AI u vás ve firmě: Co musíte vědět?

Lékaři zachraňují pacientům nohy díky speciální protéze

Kdo všechno musí podat daňové přiznání k dani z příjmů?

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Zemřel Scott Adams, tvůrce slavného komiksu Dilber

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).