 »  Otevřeli jsme stavidla, říká CETIN. Chce nalákat IPTV operátory a zrušil agregaci DSL

David Slížek

Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN) vyrazila do boje o poskytovatele připojení (ISP), kteří svým uživatelům nabízejí televizní a online videoslužby. Sází na to, že v budoucnu na internetu poroste význam videa. A vymezuje se proti přicházejícímu DVB-T2 i regionálním Wi-Fi operátorům.

V rámci nové velkoobchodní nabídky MMO 4.0, kterou poskytovatelům minulý týden představil, nabízí CETIN větší prostor pro IPTV přenosy ve vysoké (HD) kvalitě. Interně nabídce říká „paradise pásmo“.

„Poskytovatelé nám budou platit cenu za 0,5 Mb/uživatel/měsíc, ale mají možnost za tuto cenu čerpat až 2,5 Mb/uživatel/měsíc,“ vysvětluje novinku produktový manažer CETINu Jakub Kopecký. Oněch 0,5 Mb/uživatel/měsíc je podle něj momentálně v síti CETINu průměrným číslem.

„Chceme naší nabídkou otevřít našim partnerům možnosti v tom, aby neváhali svým zákazníkům nabízet HD kanály a aby se nebáli, že bude příliš nákladné potřebnou kapacitu zaplatit,“ dodává Kopecký. „Trochu se vymezujeme proti Wi-Fi sítím, které často neumí multimediální provoz odvádět v dostatečné kvalitě,“ popisuje také další motivace CETINu.

Většina diváků v Česku přijímá televizní vysílání stále prostřednictvím pozemního DVB-T (a přicházející DVB-T2 má rozšířit nabídku programů i prostor pro šíření HD kanálů). Pozemnímu vysílání se v posledních letech snaží konkurovat tuzemští ISP, pro které je nabízení televizních programů (IPTV) jednou z cest, jak zákazníkům výhody rychlého připojení „prodat“.

Konec agregace a stavba optiky

CETIN kromě toho ve své ADSL síti skončil s řízenou agregací (omezení rychlosti kvůli sdílení kapacity linky více uživateli). „Síť je teď v takové kondici, že i když v ní algoritmy na agregaci byly, v praxi se principiálně neuplatňovaly,“ říká Kopecký. CETIN tak přestal tzv. řízenou agregaci zcela používat.

Neznamená to ale, že by teď z jeho sítě agregace připojení úplně zmizela. „Přirozená agregace samozřejmě zůstává. Typicky může nastat třeba na vysunutém DSLAMu, na který se připojuje velké množství uživatelů najednou, kteří pak dokáží využít celou kapacitu linky,“ dodává Kopecký.

CETIN se pořád zaměřuje hlavně na zrychlování připojení na stávajícím měděném vedení, ale postupně investuje i do optických přípojek. FTTH (Fiber to the Home) staví momentálně hlavně v místech, kde roste nová bytová výstavba. Takových přípojek má jen letos vzniknout asi 9,5 tisíc.

„Na optice nabízíme i 1 Gb/s, ale zatím jsme takovou rychlost neprodali. Prodali jsme už ale 500 Mb/s rychlosti,“ dodává Kopecký. V některých místech, kde to firmě dává smysl, staví CETIN optiku také paralelně s měděným vedením.