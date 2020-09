Packeta koupila ostravské Trayto

Skupina Packeta, která vlastní logistickou společnost Zásilkovna, koupila ostravského dodavatele řešení na automatizaci nabídek ve srovnávačích zboží.

Trayto (původně BiddingTools Group), společnost která je na trhu šestým rokem, dnes spravuje okolo 500 e-shopů, Packeta chce jeho prostřednictvím zrychlit vstup českých e-shopů na zahraniční trhy.

„Česká republika je e-shopová velmoc a řadě e-shopů je český trh malý. Stále více z nich má zahraniční ambice a my jim již nyní v dobývání nových trhů pomáháme, protože logistika do zahraničí je jedním ze základních kamenů úspěchu exportu. Koupí Trayta a využívání jeho unikátního know-how bude naše podpora expanze e-shopů ještě efektivnější. Jde zároveň o další krok k naplňování vize skupiny Packeta, a to je stát se globální digitální logistickou platformou. Již nyní doručujeme do 33 států světa a jsme velmi blízko ke spuštění našich služeb v oblasti Středního východu,“ prohlásila k akvizici Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny a CEO skupiny Packeta.

„Celý tým Trayto v čele se CEO Rosťou Urbánkem bude úzce spolupracovat s našimi obchodními a marketingovými týmy. Pracujeme na strategii vedoucí ke společným obchodně-marketingovým aktivitám směrem k e-shopům. Ve struktuře holdingu Packeta se nic nemění,“ dodává.

Trayto vedle biddingu na srovnávačích vyvinulo také vlastní technologii na zpracování velkých datasetů. Mezi jeho služby na poli e-commerce patří BiddingTools, BiddingManager a Xemel.