Václav Moravec je po rozhovoru s nakaženou hlavní hygieničkou v karanténě

Moderátor České televize Václav Moravec je v dobrovolné karanténě. Hostem jeho pořadu byla totiž v neděli hlavní hygienička Jarmila Rážová, u které test včera prokázal Covid-19. Moderátor se na nový typ koronaviru nechal otestovat také, jeho výsledek byl negativní.

Televize nyní řeší, zda se Otázky Václava Moravce budou vysílat i v neděli 6. září. „Uvidíme, co bude,“ sdělil moderátor na Twitteru. Česká televize situaci konzultuje s hygieniky. „Obávám se, že to bude přetížené hygieně trvat opět několik dní (minule šlo o pět), než se dozvím, na čem jsem,“ uvedl Moravec na sociální síti.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), který je sám kvůli setkání s Rážovou také v karanténě, v rozhovoru pro rádio Impuls připustil návrat roušek do televizních studií. „Je pravdou, že to je věc k debatě, jestli touto cestou nejít podle vývoje epidemie. Budeme to vyhodnocovat a případně zavedeme nějaká další protiepidemická opatření,“ poznamenal.