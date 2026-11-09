Papírové žádanky mají definitivně skončit. Lékaři mají přejít na elektronické, stát jim na to dá čas do léta

Elektronické žádanky (eŽádanky) na vyšetření mají v Česku přejít z dobrovolného režimu do povinného. Od července příštího roku mají mít lékaři povinnost elektronicky vystavovat žádanky na část vyšetření, uvádí novela zákona o elektronizaci zdravotnictví, kterou schválila vláda. Projít ještě musí Sněmovnou, pokud se tak stane, od ledna 2028 se povinnost rozšíří také na laboratorní žádanky. A od dalšího roku budou zdravotníci povinně vést elektronicky i zdravotnickou dokumentaci.
V prvním kroku mají příští rok eŽádanky pokrývat zobrazovací, konziliární a fyzioterapeutická vyšetření.
Systém eŽádanek se začal spouštět letos v lednu, lékaři a nemocnice ale měli potíže s propojením technologií a vyhrazovali se proti novým systémům. Ještě v březnu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch psal, že jich bylo vystaveno jen 260. Stát tak zvolil postupnější náběh a místo samostatného portálu se snaží službu integrovat přímo do různých softwarů, který ordinace běžně používají. S tímto krokem ale soukromí lékaři upozorňovali na náklady spojené s úpravami systémů a kritizovali, že na rozdíl od nemocnic na ně nedostali podporu. Jejich zástupci vyčíslili celkové náklady na elektronizaci ordinací na 15 miliard Kč.
„Elektronické žádanky už dnes fungují, ale dokud je jejich využívání dobrovolné, nemůžeme naplno využít jejich přínosy. Povinné zapojení všech poskytovatelů nám nyní umožní systematicky sledovat čekací doby, lépe plánovat kapacity a zlepšovat dostupnost péče,“ uvádí Vojtěch.
Novela počítá také s bezpečným sdílením zdravotních údajů mezi poskytovateli a s rozšířením práv pacientů na přístup k vlastním informacím. Od března 2031 by se nakonec povinnosti digitalizace měly rozšířit na další kategorie elektronických zdravotnických záznamů. Systémy patří mezi prioritní projekty digitalizace vlády.
Podle údajů ministerstva zdravotnictví k říjnu je v rámci elektronizace zdravotnictví k centrálním službám připojeno 34 nemocnic, portál eZdraví využívá měsíčně 9 tisíc zdravotnických pracovníků a v pilotním provozu bylo vystaveno 2 800 elektronických žádanek.