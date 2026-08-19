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Pavel Tykač vyhrál letitý spor kvůli akciím Českého Telecomu. Telefónica mu zaplatí 2,5 miliardy

Jan Sedlák
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Soud - rozsudek - právo - zákon Autor: Depositphotos
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Český podnikatel Pavel Tykač vyhrál spor se španělským operátorem Telefónica týkající se akcií bývalého Českého Telecomu. Telefónica neuspěla se stížností k Ústavnímu soudu a musí Tykačovi zaplatit zhruba 2,5 miliardy korun. Na rozhodnutí soudu upozornila ČTK, k dispozici je na webu.

Telefónica svého času v Česku vlastnila O2 a CETIN, následovníky Českého Telecomu. Dnes je to součást portfolia skupiny PPF. Telefónica v roce 2005 získala v Telecomu majoritu a minoritním akcionářům dala časově omezenou nabídku převzetí akcií s cenou 456 korun za kus. Tehdy to bylo více než průměr z obchodování v předešlých šesti měsících. Telefónica nicméně při odkupu akcií od státu, který dříve Telecom vlastnil, zaplatila 502 korun za akcii.

Kyperské firmy Lexburg Enterprises Limited a Venten Management Limited patřící Pavlu Tykačovi později Telefóniku zažalovaly, a to kvůli nízko stanovené ceně. Soudy trvaly roky, nakonec rozhodly ve prospěch těchto firem.

Částka přitom narostla. Tykačovy podniky původně požadovaly 849 milionů korun plus úroky, nakonec je z toho suma 2,5 miliardy korun.

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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