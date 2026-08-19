Pavel Tykač vyhrál letitý spor kvůli akciím Českého Telecomu. Telefónica mu zaplatí 2,5 miliardy

Český podnikatel Pavel Tykač vyhrál spor se španělským operátorem Telefónica týkající se akcií bývalého Českého Telecomu. Telefónica neuspěla se stížností k Ústavnímu soudu a musí Tykačovi zaplatit zhruba 2,5 miliardy korun. Na rozhodnutí soudu upozornila ČTK, k dispozici je na webu.
Telefónica svého času v Česku vlastnila O2 a CETIN, následovníky Českého Telecomu. Dnes je to součást portfolia skupiny PPF. Telefónica v roce 2005 získala v Telecomu majoritu a minoritním akcionářům dala časově omezenou nabídku převzetí akcií s cenou 456 korun za kus. Tehdy to bylo více než průměr z obchodování v předešlých šesti měsících. Telefónica nicméně při odkupu akcií od státu, který dříve Telecom vlastnil, zaplatila 502 korun za akcii.
Kyperské firmy Lexburg Enterprises Limited a Venten Management Limited patřící Pavlu Tykačovi později Telefóniku zažalovaly, a to kvůli nízko stanovené ceně. Soudy trvaly roky, nakonec rozhodly ve prospěch těchto firem.
Částka přitom narostla. Tykačovy podniky původně požadovaly 849 milionů korun plus úroky, nakonec je z toho suma 2,5 miliardy korun.