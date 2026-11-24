Internetová televize Pecka.TV spustila nový web, který propojuje televizní program s informacemi o filmech, seriálech, hercích a sportovních soutěžích. Podle provozovatele má téměř 70 tisíc stránek. Přihlášení zákazníci mohou přímo z programového průvodce spustit pořad ze sedmidenního archivu nebo naplánovat nahrávání.
Filmy, seriály, dětské pořady a sportovní přenosy mají samostatné programové přehledy. U filmů a seriálů se diváci dozvědí, kdy a na které stanici se budou vysílat a jaký tarif potřebují k jejich sledování. Databáze podle firmy zahrnuje přes 10 700 filmů a pořadů a více než 19 500 osobností. Obsahuje také výsledky osmi filmových cen včetně Oscarů a Českých lvů.
Sportovní sekce má přes 28 tisíc stránek. Vedle programu živých přenosů nabízí historické statistiky, výsledky a profily sportovců. Zahrnuje například Formuli 1, hokej, fotbal, biatlon a tenis. Diváci si mohou v televizním programu zvýraznit zápasy oblíbených týmů a při sledování ze záznamu nechat skrýt jejich výsledky.
Změnilo se také rozhraní zákaznického účtu. Předplatitelé v něm mohou spravovat nahrávky, připojená zařízení, uživatelské profily nebo dokupovat doplňkové programové balíčky. Nahrávání lze naplánovat až osm dní dopředu, záznamy zůstávají dostupné 30 dní. Předplatné je možné zrušit přímo v účtu.
Vedle platby kartou a v hotovosti na terminálech Allwyn (dříve Sazka) lze nyní předplatné uhradit také rychlým bankovním převodem. Okamžité platby se podle provozovatele automaticky spárují během několika sekund. Mezi další novinky patří patnáct her a kvízů s filmovou a sportovní tematikou nebo doporučení pořadů od moderátora Honzy Musila přímo v televizním programu.
Pecka.TV vstoupila na český trh koncem září 2024 a obchodně spolupracuje s operátorem Telly. Podle aktuální tiskové zprávy nabízí tarif Plná palba se 162 televizními stanicemi včetně přenosů Formule 1 za 299 Kč měsíčně nebo 3499 Kč ročně. Noví zákazníci si mohou tento tarif vyzkoušet na sedm dní za jednu korunu.