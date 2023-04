Pilulka.cz hlásí rekordní tržby a plánuje druhou emisi akcií

Autor: Pilulka.cz

Tržby 2,465 miliardy Kč, včetně franšíz ještě o miliardu více. Lékárnická skupina Pilulka hlásí za rok 2022 rekordní obrat. Zisk EBITDA přitom stagnoval na -0,8 milionu Kč. Provozovatel online lékáren v loňském roce zaznamenal 1,5 milionu objednávek od 750 tisíc unikátních zákazníků. Většina tržeb stále pochází z českého a slovenského trhu.





Meziročně je ale zmíněný růst spíš kosmetický. V roce 2021 skupina Pilulka utržila 2,4 miliardy Kč a včetně franšíz dosáhla na 3,6 miliardy Kč. Zisk EBITDA byl 29 milionů Kč.





„I přes řadu negativních událostí, které ovlivnily maloobchodní tržby (začátek války na Ukrajině, růst cen energií, vysoká inflace a obecné utlumení spotřebitelské poptávky), se nám v roce 2022 podařilo dosáhnout růstu, a to na trhu, který oproti předchozím dvěma letům klesal dvouciferným tempem. V následujících letech očekáváme, že se trh vrátí k obvyklému růstu z let před-covidových,“ komentuje výsledky člen představenstva Petr Kasa. V letošním roce očekává růst ve výši 15 % nad trhem.

Na letošní rok, který je v e-commerce zatím slabý, se Pilulka připravovala už koncem loňského roku snižováním nákladů. „Významné škrty se týkaly bezmála 20 procent zaměstnanců pražské a bratislavské centrály, kde došlo především k zeštíhlení manažerské struktury,“ podotýká firma.

Kromě Česka a Slovenska se letos Piluka soustředí také na maďarský, rakouský a rumunský trh. Rakousko a Maďarsko přitom obsluhuje z přeshraničního skladu – v případě Rakouska z Olomouce, do Maďarska dováží zboží z Bratislavy. „V roce 2022 došlo v rumunské dceřiné společnosti k několika významným změnám. Nový management optimalizoval skladbu portfolia, procesy i nákladovou stránku businessu,“ dodává firma k situaci v Rumunsku.

Pilulka také po prvním úpisu akcií na pražské burze plánuje na konec prvního pololetí druhou emisi. „Výnos z emise bude použitý především na další růst rozvíjejících se trhů, na investice do e-health platformy Plus Care, na investice do unikátního IS/IT řešení a na případné další sektorové akvizice,“ říká firma.

Cena akcií Pilulky je k dnešnímu dni 620 Kč, při úpisu v roce 2020 přitom startovala na 424 Kč za akcii.