 »  Piráti chtějí spustit pražské online tržiště se službami a změnit firmu Operátor ICT

Jan Sedlák

Piráti se podle průzkumů řadí mezi jedny z favoritů nadcházejících komunálních voleb v Praze. Strana i tentokrát má mezi hlavními tématy digitalizaci, kterému během posledního působení na magistrátu věnovala značnou část své opoziční práce. Dnes Piráti na tiskové konferenci představili pár témat, kterým by se v případě svého vládnutí chtěli věnovat.

Jedním z hlavních sdělení je to, že by strana neukončila činnost městské firmy Operátor ICT. Tu si Praha zřídila kvůli zavádění projektů takzvaného chytrého města. Její činnost je dlouhodobě kritizována, mimo jiné kvůli věcem, jako jsou chytré lavičky nebo napojení na politiky a osoby kolem ANO.

„Firmu Operátor ICT bychom zachovali a dali jí smysl dalšího směřování,“ uvádí pirátský kandidát na pražského primátora Zdeněk Hřib. Říká mimo jiné to, že by v dozorčí radě Operátora neměli sedět trafikanti. Dosavadní fungování městské společnosti označuje za „způsob, jak nakupovat drahé hračky spřátelených dodavatelů“.

„Operátor ICT je poznamenán tím, že celé Smart City bylo děláno jako haló akce bez vize a podpory kvalitních témat. Kritérii primátorky Adriany Krnáčové bylo, aby se u toho šlo vyfotit a bylo to do voleb,“ navazuje pirátský poslanec Ondřej Profant. „Nicméně Operátor ICT má také kvalitnější projekty, jako je datová platforma Golemio. Firmu lze pod patřičným vedením transformovat a přivést ji více ke směru e-governmentu,“ dodává.

Pražský e-shop se službami

To zjednodušeně řečeno znamená méně laviček a chytrých lamp a více užitečných služeb. Hřib za Smart City považuje věci, jako je mobilní signál v metru, data o poloze vozů MHD nebo zjištění volného parkovacího místa. „Základem jsou otevřená data a datová suverenita,“ míní Hřib.

Součástí posunu má být projekt, který Piráti prezentují pod názvem Prague Market. Má jít o takový městský e-shop, kde mají mít obyvatelé možnost vyřídit potřebnou agendu (přihlášení dětí do školky, vyřešení odpadů, živnostenského listu, nákup MHD jízdenek a další agenda spojené se stykem s úřady) včetně možnosti zaplacení online. Prague Market se má propojit s národním Portálem občana. Městské služby také mají jít hodnotit hvězdičkami podobně, jako se třeba hodnotí řidiči Uberu.

Piráti dále slibují boj s vendor lock-inem. Delegace této strany byla například na návštěvě v Barceloně, kde zkoumala tamní přístup k digitalizaci a Smart City (viz také naše reportáž). Hřibovi se zde například líbí to, že 80 procent peněz jde do open source a že město má smlouvy o datové suverenitě, takže mu patří data.

Jedním z vendor lock-in systémů, kterého se Piráti slibují zbavit, je účetní software Ginis. Ten dlouhodobě dodává společnost Gordic, která už za něj získala asi miliardu korun. „Na magistrátu existuje analýza, jak tento vendor lock-in ukončit, a my podle ní chceme postupovat,“ uvádí Piráti. Odstranění vendor lock-inu pak má pomoci třeba k zavedení rozklikávacího rozpočtu až na úroveň faktur a dalšímu rozšiřování open data.

Dále strana slibuje vyřešit procesy samotného města, bez kterých nelze digitalizaci dělat. Rozjet se má také spolupráce městských firem. Smart City podle Pirátů „není ani tak o technologiích, jako o plánování a podobně“.