Plaťte za každý přenesený gigabyte, požaduje po firmách návrh zákona, který prošel hlasováním ve Francii

Až 10 miliard eur ročně by měl podle představ francouzských levicových poslanců přinést do státní kasy nový zákon, který tesně prošel hlasováním v dolní komoře tamního parlamentu. Ukládá online firmám, aby platily speciální daň 0,055 eura (asi 1,4 Kč) za každý přenesený gigabyte dat na internetu.
Skupina poslanců novinku prosadila v rámci dodatku I-1358 k zákonu o státním rozpočtu na příští rok. Má se týkat všech producentů digitálních dat, kteří přenášejí data uživatelům. Poskytovatelé připojení mají podle návrhu sledovat, kolik dat si jejich uživatelé stahují, a čtvrtletně tuto statistiku hlásit státnímu regulátorovi.
Většinu peněz mají podle návrhu zaplatit velké firmy Google, Meta, Amazon, Netflix a Akamai, které jsou zodpovědné za asi polovinu datových přenosů na francouzském internetu. Kromě příspěvku do státního rozpočtu si předkladatelé od normy slibují také ekologické dopady – vznikne podle nich vyšší tlak na producenty dat, aby snižovali přenášené datové objemy, například používáním nejnovějších kompresních technologií. To by ve výsledku mělo podle předkladatelů snížit spotřebu datových center.
Jak připomínají francouzská média, i přes hlasování v dolní komoře Národního shromáždění nemá dodatek velkou šanci na definitivní schválení. Podle deníku Le Figaro by zákon musel posvětit také Senát, který je převážně pravicový a jeho podpora novince je nepravděpodobná. Vláda navíc může požádat o nové hlasování nebo dodatek smést ze stolu speciální procedurou podle článku 49.3.