 »  Podle Deníku N opouštějí Číňané Empresa Media, Soukup ale "takové zprávy nemá"

Jan Brychta

Založení politického hnutí List Jaromíra Soukupa, které v polovině ledna anoncoval majitel mediální skupiny Empresa Media ve vysílání své televize Barrandov, bude mít podle informací deníku N za důsledek stažení čínských investorů. Čínská společnost China International Group Corporation vlastní 49 procent v mediální skupině Empresa Media, pod níž spadá i televizní skupina Barrandov, a třicet procent v mediální agentuře Médea.

Deník N uvedl, že se čínská skupina vzdá podílů v Soukupových firmách letos v březnu, oficiálně ale svůj odchod firma nijak nekomentovala. Soukup ve svém vyjádření pro server Parlamentní listy uvedl, že podobné informace nemá.

Moc nevím, jak si to zideologizovaní novináři Deníku N představují, ale z firmy se neodchází tak, že bouchnete dveřmi a jdete. Na to existují jasné právní předpisy. A o tom, že by CEFC chtěla prodat své akcie, nemám žádné zprávy. A jsem ten první, který by to musel určitě vědět, protože mám na tyto akcie předkupní práva. A mohu potvrdit, že bych o ně měl případně velký zájem, protože vidím velkou budoucnost jak v televizním vysílání, tak pro růst na reklamním a mediálním trhu, píše se v Soukupově vyjádření pro citovaný server.

Soukup zatím neupřesnil, jestli se chce se svým nedávno založeným hnutí zúčastnit už květnových voleb do Evropského parlamentu. Kandidaturu do této instituce si vyzkoušel už před deseti lety jako místopředseda Demokratické strany zelených. Ta tehdy obdržela celkem 0,62 procenta hlasů a Soukup, který figuroval na devátém místě její kandidátky, získal 72 preferenčních hlasů.