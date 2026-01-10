Lupa.cz  »  Podvodníci rozesílají jménem Seznamu falešné faktury na údajné dlužné částky

Společnost Seznam.cz upozornila na podvod, v rámci něhož neznámí útočníci rozesílají zákazníkům Seznamu a jeho služby Firmy.cz falešné faktury k proplacení. Podnik problém řeší a upozornění už zobrazuje v uživatelském rozhraní Firmy.cz a na sociálních sítích. V případě nutnosti také doporučuje se obrátit na své právní zástupce.

“Na základě obdržených podnětů jsme zjistili, že na adresy našich inzerentů a dalších podnikatelů jsou rozesílány výzvy k úhradě dlužných částek. Tyto faktury však nejsou od společnosti Seznam.cz, jedná se o podvod se zdařilou napodobeninou našich obchodních dokumentů. Klientům, ale i dalším podnikatelům, kteří tuto výzvu obdrželi, doporučujeme na výzvu reagovat s tím, že si žádného takového dluhu nejsou vědomi a v tomto smyslu věc odmítnout, případě rovnou požádat o doplnění informací,” upozornil Michal Nohel, ředitel právního oddělení české internetové jedničky.

Na falešných fakturách je zobrazována adresa sídla Seznamu, QR kód, bankovní údaje a podobně. Umístěno je falešné razítko s podpisem. “Účtovány” jsou služby jako “inzertní služby na www.firmy.cz” nebo “zvýrazněná reklama”. Ukázka faktury je zde.

Autor aktuality

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

