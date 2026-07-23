Podvody tvoří většinu kyberhrozeb na mobilech v Česku, velmi rychle rostou falešné e-shopy

Počet útoků spojených s falešnými e-shopy se v Česku za prvních šest měsíců roku zvýšil o 52 procent. Falešné internetové obchody tak tvoří nejrychleji rostoucí typ podvodů, které v tuzemsku ohrožují uživatele mobilních zařízení. V těsném závěsu jsou seznamovací podvody, které přibyly o 45 procent. Vyplývá to z analýzy Gen Threat Report za první pololetí roku 2026.
Útočníci přitom stále častěji využívají prostředí, která působí důvěryhodně. V Česku Gen zaznamenal například kampaně s bankovními trojany šířenými prostřednictvím e-mailů napodobujících běžnou firemní komunikaci, jako jsou oznámení o zásilkách, naskenovaných dokumentech nebo fakturách.
Report ukazuje, že podvodníci v kybernetickém prostoru se výrazněji přesouvají tam, kde tráví čas jejich potenciální oběti, a častěji útočí přes mobily. V prvním pololetí letoška tvořily 68 % všech kyberhrozeb, které společnost Gen zachytila na mobilních zařízeních v Česku.
Globálně patřily mezi nejrozšířenější hrozby falešné e-shopy. Gen v prvním pololetí zablokoval 114,2 milionu takových útoků, o 109 % více než v předchozích šesti měsících. Výrazně rostly také podvody vydávající se za technickou podporu, kterých bylo zablokováno 20,3 milionu, meziročně o 61,6 % více.
Trendem jsou podle reportu také takzvané „scam-yourself“ útoky, při nichž oběť sama provádí kroky potřebné k napadení zařízení. Patří sem například falešné bezpečnostní kontroly nebo návody, které uživatele přesvědčí ke spuštění škodlivých příkazů. Počet těchto útoků globálně vzrostl o 193 % na 5,26 milionu případů.
Podvodníci stále více využívají i falešnou reklamu. Gen v analýze 14,57 milionu reklam v EU a Velké Británii identifikoval 4,51 milionu reklam souvisejících s podvody. Podle společnosti ukazuje vývoj na širší změnu, kdy útočníci umisťují škodlivý obsah přímo do situací, ve kterých uživatelé očekávají běžnou komunikaci, reklamu, podporu nebo platbu.