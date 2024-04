Podvržení čísel při volání má být složitější, ČTÚ zavádí nová opatření proti podvodům

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) stanovil operátorům dvě nové podmínky, které mají přispět k omezení podvrhů telefonních čísel (tzv. spoofingu). Obsahuje je novelizované všeobecné oprávnění (VO-S/2/04.2024–1).





První opatření bude platit od 1. června a má zajistit, aby se v rámci Česka nedalo volat na oko z neexistujících čísel. „… zakotvuje pravidla pro to, jakou informaci (telefonní číslo) může operátor vkládat do signalizační zprávy pro označení volajícího účastníka. Splnění podmínky by mělo zajistit, aby toto označení vždy obsahovalo reálné telefonní číslo provázané s konkrétním účastníkem či službou elektronických komunikací a bylo zpětně dovolatelné. Zamezí se tak situacím, kdy je zde uveden nesmyslný údaj,“ říká úřad.





Druhé opatření začne platit od 1. července a má zamezit tomu, aby se domácí čísla skrývala za čísla z ciziny. „… na bodech určených pro propojení volání ze zahraničí do České republiky bude prováděna analýza toho, jak je označen volající účastník v signalizační zprávě volání přicházejícího ze zahraničí. Analýza bude vyhodnocovat, zda účastník není označen určitým typem tzv. českého čísla (s předvolbou + 420), a v případě, že ano, nedojde ke spojení volání,“ popisuje ČTÚ s tím, že se opatření nebude týkat mobilních čísel, která mohou volat z ciziny v rámci roamingu.

Další dobrovolná opatření podle ČTÚ přijmou sami operátoři. Měla by omezit zneužívání tuzemských mobilních čísel.