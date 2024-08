Policie nenašla pachatele hackerského útoku na web ČTK, stopy prý ale míří do Ruska

Autor: Depositphotos

Policie odložila vyšetřování dubnového hackerského útoku na zpravodajský web ČTK. Na webu České noviny, kde agentura publikuje část svého zpravodajského servisu, se tehdy objevila smyšlená zpráva, že česká tajná služba zmařila atentát na zvoleného slovenského prezidenta. Informaci okamžitě dementovala jak ČTK, tak mluvčí BIS Ladislav Šticha. Do zpravodajského servisu, který odebírají redakce a zákazníci ČTK, se falešné informace nedostaly.





Z usnesení o odložení věci vyplývá, že policie neodhalila pachatele útoku. Stopy útoku ale podle dokumentu vedou do Ruska. Policie se rovněž zabývala pokusem o diskreditaci externího spolupracovníka agentury z firmy, která dlouhodobě vyvíjí a spravuje webové stránky ČTK. Několik dní po hackerském útoku totiž prostřednictvím komunikátoru Whatsapp začaly kolovat podvržené screenshoty komunikace, podle nichž měl být útočníkem právě tento externí spolupracovník.

Policie ve svém usnesení uvedla, že se jeví jako pravděpodobné, že tyto screenshoty byly vytvořeny účelově, aby poškodily agenturu a tohoto jejího dlouhodobého spolupracovníka.

„Mrzí nás, že jsme se nedozvěděli jméno skutečného pachatele, ale jsme si jisti, že vyšetřovatelé udělali vše, co bylo v jejich silách. To, že stopy vedou do Ruska, konvenuje s podobnou zkušeností polské agentury PAP, která také čelila hackerskému útoku,“ řekl generální ředitel ČTK Jaroslav Kábele.

Polská zpravodajská agentura PAP se terčem podobného útoku stala na konci května. V jejím zpravodajském servisu se objevila falešná zpráva, že se polský premiér chystá vyhlásit částečnou mobilizaci a odeslat vojsko na Ukrajinu. Polské zpravodajské služby při vyšetřování útoku došly k závěru, že jde o předem plánovanou ruskou dezinformaci.