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Policie stíhá mladíka, který na Facebooku streamoval placený sportovní přenos

Filip Rožánek
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Autorská práva - copyright Autor: Depositphotos

Kriminalisté obvinili devatenáctiletého muže z Českokrumlovska kvůli nelegálnímu vysílání placeného sportovního přenosu na Facebooku. Podle policie ho sledovalo nejméně 1900 dalších lidí. Společnosti, která měla práva k vysílání, měla vzniknout škoda téměř 600 tisíc korun.

Případ se podle policejní tiskové zprávy stal v noci z 26. na 27. května 2025. Muž si měl sportovní přenos legálně zaplatit za několik set korun, poté ho ale podle kriminalistů bez oprávnění vysílal přes svou veřejnou facebookovou stránku.

Policie neuvedla, o jakou sportovní událost ani placenou službu šlo. Podstatné podle vyšetřovatelů je, že přenos nebyl volně dostupný a práva k jeho šíření měla konkrétní společnost. 

Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Českém Krumlově zahájili trestní stíhání pro trestný čin porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi. Stíhání probíhá na svobodě.

V případě uznání viny hrozí obviněnému až dvouletý trest odnětí svobody, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. 

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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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