Poslanci doplnili kandidátní listinu do Rady ČT o Michaela Manna

Volební výbor sněmovny při dnešním tajném hlasování doplnil kandidátní listinu na čtyři volná místa v Radě České televize. Ta byla nekompletní po rezignaci kandidáta Jiřího Grunda. Sněmovna má vybírat ze dvanácti finalistů, tedy trojnásobku volných míst, ale po Grundově rezignaci bylo finalistů jen jedenáct.

Poslanci vybrali náhradníka ze všech neúspěšných kandidátů, kteří po březnovém veřejném slyšení skončili pod čarou. Z těchto uchazečů dostal největší podporu advokát Michael Mann. Hlasovalo pro něj 8 z 15 přítomných členů výboru.

Advokáta Michaela Manna navrhuje do Rady České televize spolek Rugby Spirit Brno. Mediálně se stal známým jako obhájce autora facebookového komentáře o etnicky smíšené třídě prvňáčků z teplické ZŠ Plynárenská, jenž napsal, že vzhledem k názvu školy se řešení přímo nabízí. Muž byl pravomocně potrestán podmínkou v délce 16 měsíců.

Sám Mann si však za své výroky v souvislosti s případem letos v lednu vysloužil kárné řízení České advokátní komory. Mann totiž v rozhovoru pro iRozhlas.cz řekl, že komentář svého klienta považuje za černý humor a sám se mu zasmál.

Co se týče Rady České televize, podle Manna v ní chybí právník. „Vypěstoval jsem si schopnost rychlého vhledu do problému a pružné reakce. To vás na soudech naučí velmi rychle,“ poznamenal před poslanci při březnovém veřejném slyšení. „Česká televize je obrovský moloch se 3000 zaměstnanci. Ne že by žrala děti, ale je nenasytná a je předmětem někdy až nekritického obdivu. A takový moloch potřebuje efektivní kontrolu, nikoliv jen formální,“ podotkl.

„Reprezentuji tu určitý názorový proud, který je v České republice nejrozšířenější, a to jsou smějící se bestie,“ dodal při svém veřejném vystoupení.

Kdy bude sněmovna hlasovat o čtyřech nových členech Rady ČT, zatím není jasné. Rada České televize má ze zákona celkem 15 členů, mandát čtyř z nich vyprší na konci května. Už v minulosti se ale při volbách různých mediálních rad stávalo, že sněmovna nakonec nezvolila na uprázdněná místa nikoho, popřípadě jen některé členy.

Aktuální seznam finalistů do Rady ČT: