Packeta poprvé za čtvrtletí utržila přes miliardu, počet přepravených zásilek stoupl o 158 %

Tržby majitele Zásilkovny, skupiny Packeta, poprvé za čtvrtletí přesáhly jednu miliardu korun. Obrat ve výši 1,09 miliardy korun představuje meziroční nárůst o 163 %. Počet přepravených zásilek v prvním čtvrtletí meziročně stoupl o 158 % na 16,9 milionu kusů. Skupina také v prvním kvartále letošního roku navýšila počet výdejních míst o 1 000 na více než 6 800, z toho 4 650 míst obsluhuje v Česku.

Tržby skupiny za celý loňský rok dosáhly výše 2,5 miliardy korun.Za letošní rok Packeta plánuje dosáhnout obratu ve výši 5,2 miliardy korun a chce přepravit 70 milionů zásilek v celkové hodnotě 84 miliardy korun. Počet výdejních míst chce skupina navýšit na 9 000, z toho 5 000 má být v Česku.

„K rekordním výsledkům Packety výrazně přispěly všechny trhy, na kterých skupina působí. Rostli jsme v Německu, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a samozřejmě i na Slovensku. Na růstu se výrazně podílel také segment zasílání zásilek mezi fyzickými osobami a spuštění Z-BOXů. V současné době připravujeme pro naše zákazníky několik dalších nových projektů v rámci systému doručení, ale i v rámci virtuálních služeb v e-commerce. Pracujeme také na zajímavé zahraniční akvizici. Vše bychom chtěli představit do konce června,“ říká Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny a CEO skupiny Packeta.

Bezdotykových ZBOXů, které firma představila loni na podzim, bude na konci května provozovat již 500. Do konce roku jich Packeta chce mít několik tisíc, a to nejen v Česku, ale i v dalších zemích střední Evropy. „V současné době máme podepsaných několik stovek smluv na další instalace Z-BOXů. Podařilo se nám dohodnout s již s více než 50 % malých a středně velkých obcí do tisíce obyvatel, míříme ale také do areálů rezidenčních projektů, obchodních center, do výrobních závodů, nemocnic, sítí čerpacích stanic nebo škol,“ doplňuje Kijonková.