Poslanci schválili zákon o digitální ekonomice, návrh na snížení pokut pro online platformy neprošel

Česko po dvou letech pokročilo při schvalování pravidel pro online platformy. Poslanecká sněmovna přijala návrh zákona o digitální ekonomice, která je doprovodným zákonem k evropskému nařízení o digitálních službách (Digital Services Act, DSA). Pro bylo 142 poslanců ze 146 přítomných, proti hlasoval jeden, tři se zdrželi. Zákon teď míří do Senátu.
DSA upravuje mimo jiné pravidla pro moderování uživatelského obsahu na sociálních sítích a dalších online službách, přináší zákaz používání manipulativního rozhraní nebo pravidla pro ochranu dětí na internetu.
Poslanci schválili zákon s velkým zpožděním, více než dva a půl roku poté, co DSA začalo platit. Česko si kvůli průtahům vysloužilo žalobu od Evropské komise. Vzhledem k tomu, že jde o nařízení, bylo od února 2024 přímo účinné i v České republice. Zákon ale například dává pravomoci Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ), který má nad dodržováním DSA v Česku dohlížet.
Sněmovna ve třetím čtení schválila téměř všechny pozměňovací návrhy, které poslanci předložili. Patřilo k nim například odložení vydávání oprávnění pro tzv. důvěryhodné oznamovatele o jeden rok po účinnosti zákona. Důvěryhodní oznamovatelé mají platformám nahlašovat nezákonný obsah a po získání statusu od ČTÚ mají online služby jejich stížnosti vyřizovat přednostně.
Poslanci na druhou stranu přijali i návrh, který důvěryhodným oznamovatelům ukládá zveřejňovat svá podání ve strojově čitelném formátu dvakrát měsíčně. Podle DSA přitom měli mít tuto povinnost nejméně jednou za rok.
Další pozměňovací návrh přidal do zákona formulaci, která má podle předkladatelů zamezit nadměrnému mazání zákonného obsahu (tzv. overblocking). Za jedno z možných porušení DSA označuje situaci, kdy provozovatel online platformy "v rozporu s čl. 14 odst. 4 nařízení o digitálních službách neposkytuje služby spočívající v moderování obsahu objektivním, přiměřeným a transparentním způsobem nebo při moderování obsahu nerespektuje základní práva příjemců služby, zejména svobodu projevu a právo na informace“.
Komise uložila Temu pokutu skoro 5 miliard korun za porušení aktu o digitálních službách
Jediný pozměňovací návrh, který poslanci odmítli, se týkal maximální výše pokut, které může ČTÚ za porušení DSA udělit. Nařízení počítá s maximem ve výši 6 % ročního celosvětového obratu, poslanec Ivan Adamec (ODS) ale do českého zákona navrhoval strop 10 milionů Kč. V rámci sněmovní diskuse argumentoval tím, že si nemyslí, že když se pokuty nastaví na maximální výši, bude to znamenat, že se nakonec skutečně vymůžou, a že pokuty pro velké online platformy se beztak obvykle neudělují v Česku, ale v jiných zemích. Jeho návrh ale nakonec neprošel.
Další pozměňovací návrh do zákona přidal existenci Portálu podnikatele. Má jít o obdobu Portálu občana určenou podnikajícím subjektům. Na jednom místě se tu mají soustředit služby a nástroje pro podnikatele. Zřízení portálu slíbila vláda Andreje Babiše letos v létě v rámci tzv. Podnikatelského bvalíčku.