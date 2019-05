 »  Praha poprvé hostí Wikimedia Hackathon, bude se tam vylepšovat Wikipedie

Jan Sedlák

Praha od pátku 17. do neděle 19. května vůbec poprvé hostí Wikimedia Hackathon, na kterém se sjedou lidé stojící za technickou stránkou Wikipedie. V Národní technické knihovně mají vymýšlet, jak internetovou encyklopedii vylepšit.

„Cílem je se podívat pod pokličku Wikipedie, na samotný software, na kterém stojí. Zdokonalit jej tak, aby odpovídal aktuální době, aby bylo možné tvořit obsah snadněji a zábavněji. Vytvořit nové nástroje. Dnes už není encyklopedie jen o obyčejném textu; pracujeme a spravujeme rozsáhlou databázi statistických dat s názvem Wikidata, máme multimediální server Wikimedia Commons s miliony obrázků, využíváme různé mapové aplikace. To všechno Wikipedii pomáhá a ohromně ji to za ta léta posunulo kupředu. Od prostého editování v okně prohlížeče jsme se dostali i k mobilním aplikacím, takže můžete na ulici udělat fotku a dát ji do Wikipedie za pár sekund. Podobná vylepšení budeme na hackathonu diskutovat a vytvářet,“ přibližuje předseda české Wikimedie Josef Klamo.

Akci organizuje česká pobočka Wikimedie společně s Wikimedia Foundation a největší zastoupení mají mít Američané, Francouzi, Němci a Indové. Dorazí také tvůrci Open Street Maps a další. Akce je zdarma otevřená veřejnosti a nemusí jít pouze o technické profese.