Před 70 lety vyjel do terénu první ostravský přenosový vůz

Ostravské studio Československé televize odvysílalo 22. srpna 1956 svůj první živý pořad mimo budovu vysílače v Hošťálkovicích. Přenos Prodané nevěsty umožnil vůz přestavěný z linkového autobusu Škoda. Operní představení sledovali lidé doma i na televizorech rozmístěných v ostravských ulicích.
Smetanova opera se vysílala z tehdejšího Divadla Zdeňka Nejedlého, dnešního Divadla Antonína Dvořáka. Televizní přijímače byly v té době stále vzácné. Podle Encyklopedie města Ostravy je vlastnilo přibližně 800 ostravských domácností.
Studio získalo svůj první přenosový vůz jen několik týdnů předtím. Režie uvnitř přestavěného autobusu měla tři malé obrazovky, čtyři tlačítka pro volbu kamer a páčku umožňující zatmít obraz.
„Režie byla maličká a dost stísněná, navíc tam byly vstupní dveře do celého vozu, takže tam pořád někdo z techniků chodil,“ vzpomínala střihačka Libuše Švecová. Do štábu si ji tehdy vybral režisér Ivo Paukert.
Přenos poznamenala také nečekaná změna obsazení. Představitel Jeníka Jan Hlavsa krátce před vysíláním onemocněl. Televize proto narychlo povolala z Prahy tenoristu Bena Blachuta, laureáta tehdejší státní ceny.
Přenosový vůz umožnil ostravské televizi opustit malou hlasatelnu v přízemí hošťálkovického vysílače. Štáby s ním začaly přenášet kulturní a sportovní události z různých míst regionu. V létě 1957 pak vůz zajistil také první dálkový přenos v dějinách Československé televize.
Šlo o tříhodinový zábavní a publicistický program z Karlovy Studánky v Jeseníkách. Signál putoval z lázeňské obce na vysílač na Pradědu a odtud dále do Prahy.
Česká televize nyní používá pět přenosových vozů. Největší z nich může pracovat se šestnácti kamerami. Osmikamerový vůz přidělený Ostravě pochází z roku 2012.
Nasazení techniky koordinuje centrální dispečink v Praze. Rozhoduje podle polohy vozu, vzdálenosti od místa přenosu a potřebného vybavení. Ostravský vůz proto může pracovat například v Karlových Varech, zatímco pražská technika zajišťuje vysílání z Třince.
Ostravské televizní studio zahájilo vysílání 31. prosince 1955. Od té doby se podílelo na vzniku přibližně 195 tisíc pořadů, od regionálního zpravodajství přes dokumenty a publicistiku až po seriály a filmy. Česká televize si sedmdesáté výročí studia připomínala během roku 2025.