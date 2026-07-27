Přepis auta bude probíhat online. Vláda schválila digitalizaci registru vozidel, značky si lidé vyzvednou i v boxech

Přepis automobilů bude možné provádět online, bez návštěvy úřadů, a to včetně vyzvednutí registračních značek. Vláda dnes schválila novelu zákona o podmínkách provozu vozidel, díky níž bude možné převádět automobily nebo vyřizovat většinu dalších úkonů kolem registrace online přes Portál dopravy. Návrh ještě musí schválit Parlament.
Pokud jím novela projde, nové osvědčení o registraci vozidla nebo registrační značky si lidé budou moci nechat doručit také do výdejních boxů a dalších výdejních míst, podobně jako dnes funguje vydávání řidičských průkazů.
Řada úkonů se má nově vyřizovat automaticky. Týká se to například žádostí o třetí registrační značku na nosič kol, ale také vyřazení odcizených vozidel nebo jejich výmazu po ekologické likvidaci. Elektronicky bude možné také dočasně odstavit sezónně využívané vozy, například motocykly, aniž by bylo nutné odevzdávat registrační značky do depozitu.
Novela zároveň rozšiřuje údaje, které bude možné o vozidle zjistit online podle identifikačního čísla VIN. Ministerstvo dopravy má zpřístupnit například datum první registrace, typ motoru, historii technických prohlídek, zjištěné závady nebo stav tachometru zaznamenaný při kontrolách. Cílem je usnadnit ověřování historie ojetých vozidel.
Většina změn týkajících se digitalizace registru vozidel má podle materiálů ministerstva dopravy nabýt účinnosti od poloviny roku 2028, aby bylo možné propojit informační systémy jednotlivých úřadů.