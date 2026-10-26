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Přes 20 let věrnosti se vyplatilo. Brněnská centrála miliardového IT obra má nového šéfa

Jan Sedlák
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Red Hat - logo Autor: Red Hat
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Jeden z nejvýraznějších dlouhodobých investorů v informačních technologiích v Brně a celém Česku mění vedení tuzemské pobočky. Na pozici Site Leadera v Red Hatu byl jmenován Radek Vokál, kterého lze považovat za firemního veterána.

“Radkova cesta v Red Hatu trvá už více než 22 let. Začínal jako v pořadí třetí zaměstnanec naší české pobočky. Během uplynulých dvou dekád se zásadním způsobem podílel na utváření naší firemní kultury, propojování lokálních týmů s globálním vedením a budování pevných vztahů s regionálními partnery i komunitami,” shrnul Red Hat.

Vokál doposud působil jako Senior Engineering Manager pro Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Prošel si více rolemi a začínal jako softwarový vývojář. Je absolventem VUT.

Red Hat, který už několik let spadá pod IBM, je největší světovou společností zaměřenou na vývoj Linuxu a open source. Brněnské centrum patří mezi dvě klíčové, druhé je v domovských USA. Na Moravě se dělá na projektech jako OpenShift, RHEL, Fedora a podobně.

Brněnský vývoj Red Hatu loni udělal tržby 2,8 miliardy korun, meziročně zhruba o sto milionů více. Drtivá většina z toho jde vývoj pro skupinu Red Hat. Zisk činil více než 242 milionů a byl převeden do nerozděleného zisku předchozích let. Společnost u nás zaměstnávala téměř 1 300 lidí, meziročně jich několik desítek ubylo.

Česko je důležité i pro německé SUSE, velkého konkurenta Red Hatu. SUSE soustředí své inženýrské aktivity v Praze. Švédská skupina EQT, která SUSE vlastní, nyní hledá kupce, prodej SUSE by mohl vynést až šest miliard dolarů. Češí zaměstnanci SUSE nedávno rozjeli odbory.

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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