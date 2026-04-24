Čeští zaměstnanci přední linuxové společnosti založili odbory. O třídní boj jim prý nejde

Jan Sedlák
Dnes
Zaměstnanci české centrály německé linuxové a open source společnosti SUSE založili odbory. SUSE je po odkupu Red Hatu ze strany IBM zřejmě největší nezávislou společností tohoto druhu. Praha patří s Norimberkem mezi hlavní lokality SUSE, dělá se u nás na řadě klíčových projektů včetně linuxového jádra a podobně.

Podle zaměstnanců SUSE jsou tyto odbory jedny z nejneobvyklejších. Nejde jim prý o třídní boj a podobně, ale o podporu “samoorganizujícího se doplňku formálního manažerského řetězce.”

“Takový přístup nabízí stabilitu a větší odolnost v dlouhodobém horizontu, zejména ve světě, kde jiné korporace zažívají propouštění a obecně snižují investice do open source komunit,” shrnul Petr Tesařík, který se v SUSE věnuje právě kernelu.

SUSE v dohledné době může změnit majitele. Její majitel v podobě švédské skupiny EQT hledá případného kupce, obchod by mohl vynést až šest miliard dolarů.

Stránky odborů v SUSE jsou zde. Oficiální prohlášení vypadá následovně:

SUSE vždy stála blízko hodnotám open source: otevřenost, spolupráce, důvěra a odpovědnost. Chceme, aby se tyto principy odrážely nejen v softwaru, který vytváříme, ale také v tom, jak společně fungujeme jako firma.

Naše pracovní podmínky mohou být dnes dobré, ale dobré podmínky se neudrží samy. V nejisté budoucnosti pracovníci potřebují možnost mluvit společně, vzájemně se podporovat a podílet se na rozhodnutích, která ovlivňují jejich práci a životy.

Založili jsme odbory, abychom vytvořili prostor: konstruktivní, demokratický a zaměřený na dlouhodobou stabilitu jak pro pracovníky, tak pro firmu. Abychom budovali respektující a dlouhodobý dialog s vedením společnosti. Naším cílem není konfrontace, ale partnerství, vzájemná důvěra a zdravější pracovní prostředí pro všechny.

Chceme, aby SUSE zůstala firmou, kde se s lidmi zachází s respektem, kde je komunikace otevřená, kde jsou rozhodnutí transparentní a kde mají pracovníci skutečné zastoupení.

Naší vizí není konflikt pro konflikt samotný. Naší vizí je silnější pracovní prostředí postavené na dialogu, důvěře a sdílené odpovědnosti.

Odbory vnímáme jako odpovědného partnera v dialogu se společností — takového, který pomáhá přinášet zkušenosti, obavy a nápady pracovníků do diskuse jasným a konstruktivním způsobem.

V Brně se bude vyvíjet další open source fenomén. OpenSSL tam rozjíždí světovou centrálu Přečtěte si také:

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Doplňující údaje zaměstnavatele pro JMHZ – podrobný manuál

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

Jak dostat z bytu problémové nájemníky snadno a rychle

Evropa bez amerických plateb: Digitální euro hledá cestu

Evoluce hypoték: z antické zástavy se stal pilíř moderní ekonomiky

Město chtělo vyšší daň pro brownfieldy, zdanilo však i školku

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

V Brně lékaři přišili zcela amputovanou ruku

Jaká velikost nádoru slinivky dává šanci na přežití?

Prodal byt, aby mohl pražit. Dnes má Michal jednu z nejlepších káv v Evropě

Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

Pracujícím důchodcům se zas bude zvyšovat penze

Počet obětí ransomwaru v Česku astronomicky roste

Kolové nápoje: Od lékárnických tajností k miliardovému marketingu

Sedm trendů, které změní podobu datových center

Chronická bolest člověka změní. Je naštvaný, zoufalý, v depresi

Jste nemocní a každý na vás kouká, říká pacientka s rakovinou

Jaké dopady by měly rychlé škrty v ČT a rozhlase?

Na co se zaměřit, abyste měli na penzi našetřeno co nejvíc

