Prezident: Změnu financování ČT a ČRo musí provázet jasné argumenty

Prezident Petr Pavel se v pondělním živém vysílání na sociálních sítích vyjádřil mimo jiné k situaci kolem České televize a Českého rozhlasu. V reakci na dotaz jednoho z uživatelů, zda může hlava státu poskytnout nějaké pojistky pro nezávislost těchto médií, odpověděl, že takové záruky prezident v rukou nemá.
Zároveň zopakoval, že veřejnoprávní média mají v demokratické společnosti nezastupitelnou roli. Podle Pavla jsou zdrojem pokud možno co nejobjektivnějších informací, jejichž význam se projeví především v krizích, a současně brání tomu, aby politici komunikovali s veřejností jen prostřednictvím vlastních informačních kanálů. Ocenil také, že novináři kladou politikům často nepříjemné otázky, na něž si veřejnost zaslouží znát odpovědi.
Současný systém televizních a rozhlasových poplatků označil za jeden z možných modelů financování, nikoli za jediný. Dosud podle něj „garantoval nezávislost, ale taky udržitelnost veřejnoprávních médií“. Pokud se má jeho nastavení měnit, mělo by to podle Pavla provázet jasné vysvětlení, co je špatně, co a jak se má zlepšit a jak zůstane zachována nezávislost médií. Vláda podle prezidenta nemá mít kontrolu nad veřejnoprávními médii. Tu by měli mít lidé, kteří si je platí.
Hlava státu v úterý 30. června ve 14 hodin přijme na Pražském hradě ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy sobě). Podle hradního odboru komunikace mají být tématem jejich schůzky veřejnoprávní média, avizovaný zákon o audiovizi a situace v kultuře.