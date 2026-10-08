Prima v neděli spustí nové Sportovní zprávy, najala do nich modelky

Televize Prima bude od neděle 11. října vysílat nové Sportovní zprávy, které vznikají ve spolupráci s kanálem Prima Sport. Sportovní přehled naváže na Hlavní zprávy a jeho moderátorskou sestavu tvoří Klára Kováčová, Radka Rosická a Lucie Šlégr. Na CNN Prima News ve stejnou dobu – v neděli v 19:40 – začne nový formát Zpravodajské centrum.
“Nové Sportovní zprávy nebudou jen výsledkovým servisem. Do hry přinesou nejdůležitější události dne, zásadní momenty, velká vítězství i bolestivé porážky. Vedle aktuálního zpravodajství dostanou prostor také nečekané rekordy, zajímavosti a momenty, o kterých sportovní svět mluví,” oznámila televize Prima.
„Chceme vytvořit relaci pro skalní fanoušky i pro ty, které do sportovního světa táhne třeba jen určitá zvědavost,“ uvedl šéfredaktor sportovního kanálu Pavel Skořepa.
Pro modelku a podnikatelku Kláru Kováčovou, rozenou Medkovou, budou Sportovní zprávy první zkušeností před televizní kamerou. V roce 2003 získala titul první vicemiss České republiky. Podle Primy má blízko nejen k fotbalu, ale také k fitness a zdravému životnímu stylu.
Další tváří nově vzniklých Sportovních zpráv bude Radka Rosická, rozená Kocurová. Česká vicemiss z roku 2002 má s moderováním bohaté zkušenosti. Prostředí Primy velmi dobře zná z moderování sportovních zpráv na CNN Prima News.
Moderátorské trio doplňuje modelka a vítězka soutěže Miss České republiky 2005 Lucie Šlégr, rozená Králová. Na Primě ji čeká televizní premiéra, moderování ale zná z rádia.
CNN Prima News v neděli představí formát Zpravodajské centrum, který vznikl ve spolupráci se CNN International. Jeho inspirací je pořad CNN News Central. Moderovat budou novináři Soňa Porupková, Lucie Čermáková a Petr Převrátil. Prvních několik vydání nabídne duely kandidátů Senátu, kteří se utkají ve druhém kole senátních voleb. Následně se pořad zaměří na aktuální zpravodajství a publicistiku.
“Moderátoři se svými hosty detailně proberou klíčová domácí i zahraniční témata každého dne a prostřednictvím analýz a tvrdých dat srozumitelně vysvětlí jejich reálný dopad na každodenní život. Chybět nebudou ani duely politiků,” popisuje novinku stanice CNN Prima News.