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Prima v neděli spustí nové Sportovní zprávy, najala do nich modelky

Filip Rožánek
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Televize Prima bude od neděle 11. října vysílat nové Sportovní zprávy, které vznikají ve spolupráci s kanálem Prima Sport. Sportovní přehled naváže na Hlavní zprávy a jeho moderátorskou sestavu tvoří Klára Kováčová, Radka Rosická a Lucie Šlégr. Na CNN Prima News ve stejnou dobu – v neděli v 19:40 – začne nový formát Zpravodajské centrum.

“Nové Sportovní zprávy nebudou jen výsledkovým servisem. Do hry přinesou nejdůležitější události dne, zásadní momenty, velká vítězství i bolestivé porážky. Vedle aktuálního zpravodajství dostanou prostor také nečekané rekordy, zajímavosti a momenty, o kterých sportovní svět mluví,” oznámila televize Prima.

„Chceme vytvořit relaci pro skalní fanoušky i pro ty, které do sportovního světa táhne třeba jen určitá zvědavost,“ uvedl šéfredaktor sportovního kanálu Pavel Skořepa.

Pro modelku a podnikatelku Kláru Kováčovou, rozenou Medkovou, budou Sportovní zprávy první zkušeností před televizní kamerou. V roce 2003 získala titul první vicemiss České republiky. Podle Primy má blízko nejen k fotbalu, ale také k fitness a zdravému životnímu stylu.

Další tváří nově vzniklých Sportovních zpráv bude Radka Rosická, rozená Kocurová. Česká vicemiss z roku 2002 má s moderováním bohaté zkušenosti. Prostředí Primy velmi dobře zná z moderování sportovních zpráv na CNN Prima News.

Moderátorské trio doplňuje modelka a vítězka soutěže Miss České republiky 2005 Lucie Šlégr, rozená Králová. Na Primě ji čeká televizní premiéra, moderování ale zná z rádia.

CNN Prima News v neděli představí formát Zpravodajské centrum, který vznikl ve spolupráci se CNN International. Jeho inspirací je pořad CNN News Central. Moderovat budou novináři Soňa Porupková, Lucie Čermáková a Petr Převrátil. Prvních několik vydání nabídne duely kandidátů Senátu, kteří se utkají ve druhém kole senátních voleb. Následně se pořad zaměří na aktuální zpravodajství a publicistiku.

“Moderátoři se svými hosty detailně proberou klíčová domácí i zahraniční témata každého dne a prostřednictvím analýz a tvrdých dat srozumitelně vysvětlí jejich reálný dopad na každodenní život. Chybět nebudou ani duely politiků,” popisuje novinku stanice CNN Prima News.

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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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