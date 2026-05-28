Prima zakládá samostatnou streamingovou divizi, povede ji Jan Wykrytowicz

Televizní skupina Prima vyčleňuje streaming do samostatné divize, která převezme rozvoj placené platformy Prima+ a dalších digitálních produktů skupiny. Do jejího čela usedne na pozici Chief Streaming Officer od pondělí 1. června Jan Wykrytowicz, dosavadní ředitel VOD a nereklamních příjmů.
Streaming a digitální distribuci obsahu řadí Prima vedle televizního vysílání mezi klíčové pilíře svého budoucího rozvoje a vznik nové divize popisuje jako krok, který ho má urychlit. „Skupina Prima staví týmy, které jsou schopné dynamicky reagovat na rychle se měnící mediální prostředí a dlouhodobě podporovat růst streamingových služeb,“ uvedl výkonný ředitel skupiny Lukáš Kubát.
Wykrytowicz se do nové pozice posouvá pouhé dva měsíce po svém nástupu do skupiny Prima. Dosavadní funkci převzal teprve letos 1. dubna. Na platformě Prima+ chce navázat na její nedávné divácké úspěchy, mezi něž patří reality show Zrádci a Asia Express.
Jde o mediálního manažera s více než patnáctiletou praxí zaměřeného na budování streamovacích a OTT platforem. Zkušenosti má i z oblasti placené televize. Vedoucí pozice zastával ve společnostech Canal+ a TVN v Polsku a ve skupině TV3 Group v Pobaltí.
Jako generální ředitel platformy Go3 řídil tuto panbaltickou službu a rozvinul ji v přední předplatitelskou platformu v Estonsku, Lotyšsku a Litvě. Soustředil se mimo jiné na partnerství s globálními dodavateli obsahu, jako jsou Warner Bros. Discovery, Netflix či Paramount, a na spolupráci v oblasti prémiového sportovního obsahu s organizacemi UEFA, FIFA, anglickou Premier League, NBA, NHL, Formulí 1 nebo Euroligou.