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Prima+ zkouší novinku pro ženy, „módní Prostřeno“

Filip Rožánek
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Reality show Holky v akci / Shopaholičky Autor: Karel Šanda
Módní reality show Shopaholičky
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Streamovací služba Prima+ v pondělí 27. července zpřístupnila prvních pět dílů nové reality show Shopaholičky. Soutěž založenou na výběru oblečení uvede také stanice Prima Show.

V každém soutěžním týdnu dostanou čtyři ženy společné módní zadání. Na nákup oblečení mají 90 minut a rozpočet deset tisíc korun. Výsledné modely si navzájem hodnotí a bodují.

Od pondělí do čtvrtka pořad sleduje vždy jednu soutěžící. Zachycuje její přípravu, nákup i závěrečné představení oblečení ve studiu. Každá účastnice zároveň představí svůj doprovod a přiblíží svůj osobní styl.

V pátečním finále modely posuzuje porota složená ze známých osobností. Vybraná soutěžící získá finanční odměnu a titul nejlepší shopaholičky týdne. 

Princip pořadu připomíná soutěž Prostřeno!, místo vaření se však hodnotí oblečení. Průvodcem Shopaholiček je Roman Buťa. Prima+ bude každé pondělí zveřejňovat pět nových epizod, Prima Show odvysílá jeden díl každý všední den před 22. hodinou. I z přiložených propagačních fotografií je zřejmé, že formát původně vznikal pro vysílání TV Barrandov pod názvem Holky v akci.

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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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