Prima+ zkouší novinku pro ženy, „módní Prostřeno“

Streamovací služba Prima+ v pondělí 27. července zpřístupnila prvních pět dílů nové reality show Shopaholičky. Soutěž založenou na výběru oblečení uvede také stanice Prima Show.
V každém soutěžním týdnu dostanou čtyři ženy společné módní zadání. Na nákup oblečení mají 90 minut a rozpočet deset tisíc korun. Výsledné modely si navzájem hodnotí a bodují.
Od pondělí do čtvrtka pořad sleduje vždy jednu soutěžící. Zachycuje její přípravu, nákup i závěrečné představení oblečení ve studiu. Každá účastnice zároveň představí svůj doprovod a přiblíží svůj osobní styl.
V pátečním finále modely posuzuje porota složená ze známých osobností. Vybraná soutěžící získá finanční odměnu a titul nejlepší shopaholičky týdne.
Princip pořadu připomíná soutěž Prostřeno!, místo vaření se však hodnotí oblečení. Průvodcem Shopaholiček je Roman Buťa. Prima+ bude každé pondělí zveřejňovat pět nových epizod, Prima Show odvysílá jeden díl každý všední den před 22. hodinou. I z přiložených propagačních fotografií je zřejmé, že formát původně vznikal pro vysílání TV Barrandov pod názvem Holky v akci.