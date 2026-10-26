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Pro léky můžete do výdejních boxů. Alza spustila asistovaný výdej na předpis

Iva Brejlová
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AlzaBox Autor: Alza
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Alza spouští v pilotním provozu asistovaný výdej léků na předpis. Služba má umožnit zákazníkům vyzvednout si léky v jedné z termo-monitorovaných schránek AlzaBoxů bez návštěvy lékárny. Je potřeba zadat údaje z eReceptu, výdej probíhá standardně farmaceutem v lékárně a služba zatím platí pro vybranou skupinu zákazníků.

Zasílat je možné do jednoho ze zhruba 700 AlzaBoxů v Praze a blízkém okolí. Zákazník v mobilní aplikaci Alzy zadá identifikátor svého eReceptu nebo načte jeho QR kód, zvolí cílový box a udělí plnou moc k vyzvednutí léku v lékárně a doručení léku do AlzaBoxu. Lékárník následně zjistí dostupnost léku, výši doplatku a zváží vhodnost asistovaného výdeje. Farmaceuti mají v tomto ohledu finální slovo. Mají přístup k lékovému záznamu pacienta a mohou poskytovat komplexní poradenství.

„Zákazník má k dispozici všechny relevantní informace a může se v případě potřeby obrátit na lékárníka telefonicky anebo e-mailem. Stejně tak může farmaceut v případě potřeby aktivně kontaktovat pacienta,“ ubezpečuje místopředseda představenstva Alzy Petr Bena.

Termo-monitorované schránky AlzaBoxů mají mít nepřetržitý monitoring teploty. Zásilky jsou v boxech uloženy pouze po nezbytně nutnou dobu, přičemž standardní lhůta pro vyzvednutí je 24 hodin. Členové AlzaPlus+ mají i v tomto případě doručení zdarma.

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Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

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