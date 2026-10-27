Lékárníkům se nelíbí doručování léků do AlzaBoxů, hrozí zákonem a disciplinárkou

Alza včera oznámila spuštění doručování léků do výdejních boxů bez návštěvy lékárny, zatím pro vybranou skupinu zákazníků. Vůči tomuto kroku se ale staví zdrženlivě Česká lékárnická komora. Podle ní jde o bez ohledu na název o zásilkový výdej léků vázaných na lékařský předpis, což současná legislativa neumožňuje. Komora chce situaci pozorně sledovat a případně rozjet disciplinární řízení.
Novinka od Alzy má fungovat tak, že pacient v aplikaci zadá údaj z eReceptu, udělí Alze plnou moc a e-shop následně lék doručí do AlzaBoxu.
“Zákon o léčivech (§ 84 a 85 zákona č. 378/2007 Sb.) dovoluje zásilkově vydávat pouze léčivé přípravky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis. Návrh zákona, který by zásilkový výdej léků na recept umožnil, zatím legislativním procesem neprošel. Platná pravidla proto nelze obcházet novým názvem služby a nic na tom nemění ani to, že léky vydává lékárna provozovaná Alzou,” uvedla komora.
“Lék na předpis není běžné zboží. Osobní kontrola farmaceuta při výdeji je pojistkou, díky které lékárníci každý rok zachytí velké množství chyb na receptech, od špatné lékové formy až po nebezpečné kombinace léků. Podle projektu sledování lékových chyb jich může být ročně až milion. Zákon dnes výdej léků na recept do výdejních boxů neumožňuje a pacienti mají právo na to, aby se pravidla, která chrání jejich zdraví, dodržovala,” doplnil Aleš Krebs, prezident České lékárnické komory.
“ČLnK bude situaci pozorně sledovat. Pokud se potvrdí, že se na nezákonném zacházení s léčivými přípravky podílí člen komory, bude se věcí zabývat revizní komise ČLnK. Ta posoudí, zda není na místě zahájit disciplinární řízení,” upozornila komora.