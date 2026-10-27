Prodej pátého největšího poskytovatele internetu se zadrhl. ČEZ si představoval více peněz

Polostátní společnost ČEZ v posledním finančním roce opět posílila v byznysu s poskytováním připojení k internetu, který provozuje skrze značku ČEZNET. Firma pokračovala ve výstavbě optických sítí poslední míle (optika přímo do domácností). To z ČEZNETu podle vyjádření podniku udělalo jednoho z pěti největších providerů u nás. Pokrývá přes 352 tisíc domácností a obsluhuje skoro 124 tisíc zákazníků (rok předtím to bylo 115 tisíc).
ČEZ zároveň potvrdil zájem tento typ byznysu prodat. “Projekt vstupu na trh vysokorychlostního internetu dosáhl plánovaného milníku, což nás přimělo zahájit analýzu případné divestice dceřiných společností zaměřených na dodávku internetu koncovým zákazníkům,” uvedl ve výroční zprávě Michal Drápala, předseda představenstva Telco Pro Services, pod níž spadají telekomunikační aktivity ČEZu.
Podle informací Lupy nicméně prodej nejde podle plánu. ČEZ dostal nabídky od největší tuzemské trojky, tedy operátorů Vodafone, T-Mobile a O2, nicméně cena z pohledu prodávajícího nebyla dostatečná. ČEZ si představoval alespoň dvě miliardy korun. Operátoři sami pokročili v rozšiřování sítí, mimo jiné skrze řadu dřívějších akvizic lokálních hráčů (hlavně O2), takže by odkup internetové části ČEZu za takové peníze nedával smysl. Probíhat mají další analýzy.
Jak Lupa informovala, ČEZ před pár měsíci rozdělil Telco Pro Services, aktiva přešla na firmy ČEZNET a Telco Infrastructure. Došlo i k rozdělení providera Edera Group, kterého v minulosti ČEZ koupil za stovky milionů. Mělo by jít o přípravu prodeje byznysu s poskytováním internetu. Telco Pro Services poskytuje i další služby, zejména konektivitu v rámci skupiny ČEZ. Ty se neprodávají.
Telco Pro Services v roce 2025 udělala tržby 962 milionů korun. Zisk EBITDA se dostal na 309 milionů korun. Čistý zisk činil 104 milionů korun.
“Kromě retail trhu jsme rozvíjeli obchodní vztahy i v segmentu velkoobchodního prodeje služeb (takzvaný wholesale), kterému jsme nabídli služby o kapacitě až 400 Gb/s,” doplnil Drápala.