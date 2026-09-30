Programátorům jsme zakázali psát kód, některé jsme museli propustit. AI vyhraje, hlásí další české IT firmy

Umělá inteligence, respektive velké jazykové modely (LLM), postupně ovlivňují chod řady oborů, jedním z nejvíce zasažených je tradiční způsob programování a vývoje softwaru, byť to puristé neradi vidí. Na Lupě některé změny průběžně popisujeme a zdá se, že na vývoj pomocí AI agentů a LLM najíždí stále více firem. Například pražská Ataccama, jeden ze zdejších kandidátů na jednorožce.
“Klasické programování půjde do ústraní. Velká část lidí u nás ve firmě už kód nepíše,” řekl Lupě Martin Záhumenský, dřívější technologický ředitel Ataccamy a teď čerstvý výkonný ředitel.
Záhumenský byl do této role jmenován americkým investorem Bain Capital, který do firmy poslal 150 milionů dolarů. Záhumenský nahradil profesionálního manažera Mikea McKeeho, který nastavoval procesy, management, obchod a podobně. S nástupem AI se ale do firem často vrací techničtí zakladatelé, protože je nutné najít cestu, jak produkt v nové éře udělat relevantním.
“Je to nevyhnutelné, nevrátíme se 20 let nazpět. AI to minimálně v psaní kódu nad člověkem vyhraje,” navázal Záhumenský.
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Ataccama má zhruba 10 nejlepších AI inženýrů, kteří přišli na to, jak efektivně používat AI agenty. Tato skupinka má podle CEO metriky (median) asi čtyřikrát lepší než zbytek firmy. Výstupy práce lze znásobit.
Vznikají menší tří- až čtyřčlenné týmy, které jsou rychlejší než tradiční devítičlenné. To mimo jiné pomáhá v rychlejším rozhodování, postupech a vytváření menšího množství závislostí a procesů.
Záhumenský programování pomocí AI agentů označuje za kariérní výhodu, časem zřejmě i nutnost. “Programátoři byli zvyklí, že 20 let pilovali své znalosti a dovednosti v určité části softwarového inženýrství. Jsou na to pyšní. Ale nyní se musí jejich záběr rozšířit, jít trochu více do produktu a byznysu a ne řešit čistě určitou niku v kódu,” navázal Záhumenský.
Očekávání od vývojářů jsou podle něj jiná. Jde o dohled nad AI, správné promptování, vytváření best practices, odstraňování balastu, řešení spolehlivosti a bezpečnosti. Ataccama například buduje interní tržiště s nástroje pro Claude, což se stává centrem vývoje.
Zároveň je stále důležité mít inženýry, kteří rozumí i věcem v “podvozku”, aby se neztrácel tento typ znalostí.
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Příchod LLM a AI agentů lze zřejmě považovat za další abstrakci interakce člověka s počítači. Začalo to samotnou elektronikou a assemblerem, pak přišly vyšší vrstvy jako Pascal, frameworky, virtualizace, cloudy a tak dále. Každá tato vrstva odstranila bariéry vstupu a umožnila úkolovat stroje dalším lidem. AI to posouvá na další úroveň.
Slovenská společnost Sudolabs, jejíž polovinu nedávno za desítky milionů dolarů koupil velký americký fond a která má vývoj v Praze, se AI rovněž nebojí.
“Softwarovým inženýrům jsem zakázali psát kód. Některé jsme dokonce museli propustit, protože nebyli schopní na tento způsob práce naskočit. S každou revolucí se povolání mění. Nabíráme ty, kteří jsou ochotní se rozvíjet,” řekl Lupě Jozef Petro, výkonný ředitel Sudolabs.
Podle šéfa Sudolabs je nutné být velmi responzivní a zkoušet nové věci. Jeho firma neustále experimentuje a během týdnů je schopná otočit celé procesy a vyměnit nástroje.