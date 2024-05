Průměrný denní zásah Sporty TV je 25 tisíc diváků

Autor: Perinvest Group

Volně šířená sportovní stanice Sporty TV zveřejnila první data o sledovanosti. Alespoň na tři minuty v kuse si ji v dubnu zapnulo 298 tisíc lidí starších čtyř let.





Během dne vidělo obsah televizního kanálu v průměru 25 tisíc diváků, kteří se dívali aspoň tři minuty v kuse. Vyplývá to z technické zprávy pro potenciální odběratele dat ATO – Nielsen, na kterou upozornil provozovatel televize.





Společnost Perinvest Group je s výkonem svého kanálu spokojená. „Výsledek je velmi pozitivní – sledovanost je vyšší, než jsme před spuštěním Sporty TV očekávali. Jsme rádi, že diváci dokážou práci našeho týmu ocenit a věříme, že je bude vysílání bavit i nadále,“ prohlásil Jan Smíšek, výkonný ředitel Perinvest Group.

Nejvyšší sledovanost je v čase od 17.30 do 21 hodin. V dubnu byl největší zájem o play off 2. hokejové ligy, play off volejbalové extraligy mužů a žen, semifinálové zápasy play off florbalové Superligy a o přenos vytrvalostního motoristického závodu FIA WEC 6h z Imoly. Z vlastní tvorby nejvíc zaujal magazín Zdravě na talíři o vaření nutričně vyvážených pokrmů.

Sporty TV pracuje na rozšíření programové skladby. „Ve spolupráci s Českým volejbalovým svazem jsme získali práva na vysílání prestižního beachvolejbalového turnaje Beach Pro Tour Elite 16 z portugalského Espinha, které na naší stanici odstartovalo již minulý čtvrtek. Zároveň s Českým volejbalovým svazem jednáme o zařazení i dalších beachvolejbalových turnajů Beach Pro Tour Elite 16 v letošní sezoně. Pro velký úspěch budeme i v příštím roce pokračovat s přenosy vytrvalostního motoristického závodu FIA WEC, pro fotbalové nadšence může být zase velmi zajímavé mezistátní přátelské utkání USA – Brazílie. O dalších fotbalových projektech na příští sezonu jednáme,“ řekl Jan Smíšek.