První díl Oddílu B překročil na Oneplay milion diváků, uvedl Reitler

Jednotlivé epizody vězeňského seriálu Oddíl B vidělo na Oneplay přes 700 tisíc diváků. První díl už podle ředitele vývoje obsahu televize Nova Michala Reitlera výrazně překonal milionovou hranici. Nova tak výjimečně zveřejnila konkrétní údaje o sledovanosti své původní tvorby na této platformě.
Metodiku výpočtu však Reitler ve svém příspěvku na LinkedInu neupřesnil. Není tak zřejmé, jak dlouhé sledování se do údaje započítává ani jak platforma rozlišuje jednotlivé diváky. Čísla proto nelze bez dalšího srovnávat s běžně publikovanou průměrnou televizní sledovaností.
Reitler zároveň popsal pochybnosti, které uvedení seriálu provázely. Vedení zvažovalo, zda diváky neodradí výrazné zastoupení neherců, horší srozumitelnost dialogů, vulgarita nebo celková tíživost prostředí. Obávalo se také, zda přijetí seriálu neovlivní rasismus části českého publika. Podle Reitlera se původně zamýšlená komedie během vzniku posouvala k podstatně tíživějšímu příběhu.
Desetidílný Oddíl B vznikl ve spolupráci Jana Prušinovského a Petra Kolečka, tvůrců seriálů Okresní přebor a Most!. Oneplay jej uvádí od 9. října, nové epizody přidává každý pátek. Příběh sleduje dvacetiletého Davida Broulíka v podání Tadeáše Moravce, který nastupuje do vězení. Námět vychází mimo jiné z vězeňských zkušeností Zdeňka Godly, jenž v seriálu také hraje.