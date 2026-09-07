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První monitor s frekvencí tisíc Hz je zde. Podívejte se na něj, nevyjde zase tak draho

Jan Sedlák
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Počítačové monitory prolamují kulatou hranici. Výrobci displejů začali představovat první kusy podporující obnovovací frekvenci jednoho tisíce hertzů. Jihokorejská společnost LG spustila předobjednávky na monitor UltraGear 25G590B, který jako první na trhu podporuje frekvenci 1 000 Hz při rozlišení Full HD (1080p). Vyjde na 999,99 dolaru, kolem 22 tisíc korun.

LG novinku představilo na veletrhu IFA 2026 v Berlíně, na monitor se můžete podívat v naší galerii. Monitor má úhlopříčku 24,5”, k dispozici má dva porty HDMI 2.1 a jeden DisplayPort 2.1 a podporovány jsou technologie AMD FreeSync Premium a Nvidia G-Sync. Součástí je i funkce Motion Blur Reduction Pro pro odstranění rozmazání obrazu u her.

Použitý displej je z kategorie IPS, nikoliv TN, a to s uváděnou odezvou jedna milisekunda. Displej není exkluzivní produkcí LG, která tradičně panely vyrábí v rámci podniku LG Display. Ta se ale primárně zaměřuje na OLED (třeba pro první 39" ultra wide OLED s rozlišením 5K, viz galerie) nebo standardní IPS. Model pro tisíc Hz vznikl ve spolupráci s čínským podnikem TCL CSOT.

UltraGear 25G590B míří hlavně na příznivce multiplayerových her, kde vyšší počet snímků může pomoci. Profesionální hráči často používají rozlišení pouze 1080p, aby dosáhli co největšího počtu FPS. Tisíc Hz už je opravdu (na dnešní dobu) extrém a nebude jen tak takové množství snímků generovat, a to ani s procesory s 3D V-Cache a high-end grafickými kartami.

Monitory se stejnou zobrazovací frekvencí už řeší také Acer. Ten nejdříve představil model Predator XB273U F6, který ovšem tisíc Hz nabídl pouze v 720p. Novinka Predator XB253Q U1 už to zvládá zvládá při 1080p. Acer rovněž spolupracuje s Číňany, panel kupuje od tamní společnosti BOE.

Byznys s monitory a televizemi nyní, stejně jako zbytek trhu s elektronikou a hardwarem, prochází turbulentními změnami. Důvodem je vysoká cena pamětí a dalších čipů. “Ceny pamětí používaných v monitorech a televizích poprvé převyšují ceny panelů. Panely dříve běžně tvořily asi 70 procent ceny televizorů,” řekl Lupě Jong WooHong, prezident LG pro Česko a Slovensko.

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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