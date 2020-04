 »  První po Avastu a AVG. Český Whalebone chrání už přes milion uživatelů

Jan Sedlák

Brněnská společnost Whalebone je po Avastu a AVG zřejmě první v Česku, jejíž technologie chrání přes milion uživatelů. Whalebone v cloudu analyzuje kybernetické hrozby ze sítě bez nutnosti instalace klienta, využívá k tomu přesměrování provozu v rámci DNS. Díky tomu tento produkt využívají zejména provideři a mobilní operátoři.

V Česku je to například O2, který Whalebone používá pro O2 Security. Nově je to také rakouský operátor A1 Telekom, kde je brněnský projekt součástí služby A1 Net Protect (A1 se loni rovněž připojil do českého uzlu Peering.cz). Whalebone uvádí, že běží u stovek providerů v Evropě a že se příští rok chce dostat na deset milionů chráněných uživatelů.

„Po našem produktu je velká poptávka, protože telekomunikační společnosti chtějí poskytovat svým zákazníkům více hodnoty, než jen klasické připojení nebo mobilní tarif,“ uvádí šéf Whalebone Richard Malovič o upsellu, který operátoři využívají pro zvyšování marží.

Whalebone funguje od roku 2016, o firmě jsme na Lupě psali. V létě loňského roku dostala investici od fondu Fazole Ventures, za kterým stojí miliardář Pavel Bouška. Připojili se také angel investoři, například bývalý šéf státního NAKITu Jan Přerovský. Startup byl oceněn na sto milionů korun, finanční výsledky nezveřejňuje.