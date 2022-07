Quantcom kupuje významného českého IoT hráče Softlink, zaměří se na dálkové odečty energií

Autor: Quantcom

Quantcom, dříve známý jako Dial Telecom, kupuje společnost Softlink. Významný tuzemský provozovatel optiky a datových sítí tím posiluje v oblasti internetu věcí. Softlink se zaměřuje na dálkové odečty vody, tepla, elektřiny a plynu.

Koupený podnik z Kralup nad Vltavou vyvíjí a vyrábí rádiové moduly a senzory a k tomu dodává i vlastní software. Díky němu je například možné optimalizovat spotřebu, provádět zúčtování jednotlivým nájemníkům a podobně. Modemy Sotflinku pracují na frekvencích 169 a 868 MHz a se standardy Sigfox, LoRa a NB-IoT.

“Budeme moci oslovit developery a majitele administrativních budov nejen s nabídkou velmi rychlého a stabilního internetu po optice, ale také s nadstavbovými službami v oblasti řízení spotřeby energií a vody,” uvádí Jirí Kutílek z Quantcomu. Podobně se nabídka má rozšířit na Pe3ny.net.

Softlink má aktuálně přes šest set zákazníků, mezi nimi třeba CPI a ProLogis. Data o spotřebě vody sbírá v Pražských vodovodech a kanalizacích, Hradci Králové a dalších městech. Dá se očekávat růst byznysu s dálkovými odečty, a to vzhledem k nabíhající legislativě. To by dle představ trhu mělo nakopnout zatím spíše zabržděné IoT. Pozitivní jsou třeba České Radiokomunikace.

Softlink doposud vlastnili Jaromír Charvát, Petr Volný, Ján Vlček a Zdeněk Kaipr. Tržby v roce 2020 činily 39 milionů se ztrátou 227 tisíc. Loňské výsledky ještě nejsou k dispozici, podle Quantcomu ale Softlink utržil 46 milionů.

Quantcom loni dosáhl na tržby 1,04 miliardy se ziskem EBITDA na úrovni třiceti procent. Operátor prochází rebrandingem a vyčlenil Pe3ny. V rozhovoru pro Lupu to rozebírá CTO Marek Šťastný.